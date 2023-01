Spis treści: 01 Dlaczego codzienne picie wody jest tak ważne?

Dlaczego codzienne picie wody jest tak ważne?

Wszędzie mówi się o tym, aby codziennie pić minimum 1,5-2 litry wody. Mało kto tego przestrzega - szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy bardziej smakuje nam herbata czy inne ciepłe napoje. Niektóre osoby nie mogą przekonać się do picia wody - ze względu na niespecjalny smak. Warto jednak wyrobić w sobie ten zdrowy nawyk, bo zadziała korzystnie w wielu aspektach.

Woda ma ogromne znaczenie dla organizmu - pomaga transportować składniki odżywcze do komórek, jest też odpowiedzialna za usuwanie toksyn i niepotrzebnych produktów przemiany materii. To, ile jej dziennie wypijamy, wpływa nie tylko na nasze narządy wewnętrzne, ale odbija się też na wyglądzie. Kondycja, jędrność skóry, stan cery, widoczność cellulitu, a nawet szybkość spalania tkanki tłuszczowej - za to również odpowiada woda.

Warto więc mieć szklankę z wodą zawsze pod ręką i pić między posiłkami. Dla tych, którzy chcą poprawić jej smak oraz pokręcić działanie, polecamy dwa składniki dobroczynnie wpływającym na organizm. Takie połączenie jest idealne dla osób chcących zrzucić zbędne kilogramy.

Woda z nasionami chia i cytryną - jak działa?

Zdjęcie Napój odchudzający z chia i cytryną należy wypijać codziennie na czczo / 123RF/PICSEL

Tymi sekretnymi składnikami są sok z cytryny oraz nasiona chia. Cytryna sprawi, że woda będzie dużo lepiej smakowała, w połączeniu z chia stworzy miksturę wspaniale spalającą tłuszcz. Jego pomysłodawczynią jest pewna dietetyczka - Krutiki Nanavati z Clinic Spots, która postanowiła wypowiedzieć się na ten temat na portalu shefinds.com. Uważa, że picie napoju powstałego na bazie tych trzech składników daje niesamowite efekty. Nie tylko pomaga szybciej spalić tkankę tłuszczową, ale również zachować sytość na dłużej.

Nasiona chia - co to takiego?

Nasiona chia, są zaliczane do żywności "superfoods", a ich główna zaleta to fakt, że zawierają:

przeciwutleniacze

kwasy tłuszczowe omega-3

białko

błonnik

Ponadto są małokaloryczne, pomagają podkręcić metabolizm i oczyszczają jelita z toksyn.

Te niezwykłe, małe nasionka podobnie jak siemię lniane mają zdolność pochłaniania wody i w połączeniu z nią pęcznieją.

Sok z cytryny natomiast poza smakiem, również zbawiennie działa na jelita, pomagając oczyścić je z zalegających treści. Zapobiega więc zaparciom i przyspiesza metabolizm.

Jak przygotować odchudzający napój z chia i cytryną?

Przygotowanie eliksiru wspomagającego odchudzanie jest bardzo proste.

Do szklanki ciepłej wody należy wycisnąć kilka kropli soku z cytryny, a także dodać łyżeczkę nasiona chia - w całości lub w proszku. Aby smak był jeszcze lepszy, napój warto wzbogacić też o niewielką ilość miodu.

Powstałą mieszaninę należy pić codziennie na czczo. Nie można też zapominać o zbilansowanej, zdrowej diecie i dawce ruchu każdego dnia.