​Grozi nam epidemia otyłości? Opublikowano raport

W ciągu ostatniego roku część pracujących Polaków, z powodu pandemii COVID-19, przeniosła się na pracę zdalną. Według badań Eurostatu nie przekroczyliśmy średniej unijnej, która wyniosła 12,3 proc. zatrudnionych pracujących zdalnie. Mimo to Polska z wynikiem 8,9 proc. jest jednym z liderów regionu i zaliczyła niemal podwójny wzrost z poziomu 4,6 proc. Podobne rezultaty dają inne badania - wynika z nich, że w pełni zdalnie lub hybrydowo pracowało ok. 8 milionów Polaków.

Jaki miało to wpływ na ich życie? Podejście Polaków do jedzenia podczas home office opisało badanie pt. "Żywieniowe nawyki pracujących Polaków". Miało ono na celu analizę zmian nawyków żywieniowych osób podczas pracy zdalnej.

Praca zdalna sprawiła, że przybraliśmy na wadze

Okazuje się, że rezultaty nie są optymistyczne. Aż 44 proc. Polaków pracujących zdalnie przytyło - najwięcej między 4 a 6 kg, ale niepokojąco wysoki jest współczynnik tych, którzy przytyli 10 kg lub więcej - to aż 10 proc. kobiet i 19 proc. mężczyzn, spośród tych, którzy przybrali na wadze podczas pracy zdalnej.

Przyrost masy ciała skorelowany jest z kondycją psychiczną - aż 56 proc. respondentów, którzy deklarowali negatywne odczucia związane z pracą zdalną, jak frustracja, przygnębienie i stres, zauważyło wzrost wagi, a 31 proc. przyznało, że zajada stres częściej niż kiedyś.

Oprócz zajadania i częstszego sięgania po niezdrowe przekąski, a także gorszej diety, Polacy zdecydowanie mniej się ruszali. Pozbawieni naturalnej motywacji w postaci wyjścia do pracy, a także, na początkowym etapie pandemii z powodu obostrzeń rezygnowali też z innych wyjść. Co więcej, od połowy marca do początku czerwca nie działały siłownie, obiekty sportowe i kluby fitness. Były one otwarte do połowy października - wtedy znów zaostrzono przepisy.

Jak wyglądała dieta Polaków podczas home office?

Pogorszyła się także dieta Polaków pracujących zdalnie. Część badanych twierdzi, że ich nawyki żywieniowe się poprawiły - wspomina o tym 4 na 10 ankietowanych. Podkreślają oni, że dzięki home office jedzą regularnie, mają więcej czasu dla siebie oraz więcej czasu, aby zadbać o dietę.

Mimo to, dieta Polaków generalnie uległa pogorszeniu lub pozostała bez zmian - o pogorszeniu mówi blisko połowa ankietowanych, którzy przytyli. Zdecydowanie więcej podjadamy - aż 42 proc. częściej sięgało po słodycze, 35 proc. po chipsy i słone przekąski, a 28 proc. jadło więcej fast foodów. Zauważalne jest również powielanie wcześniejszych błędów żywieniowych.

Jemy też zdecydowanie za mało owoców i warzyw. 50 proc. pracujących na home office nie jadło codziennie owoców, a 40 proc. nie jadło warzyw. To bardzo niepokojący trend i niezdrowe nawyki, które mogą doprowadzić do otyłości.

Skutki nadmiernej wagi mogą być opłakane

Jak wskazują badania, nadwagę ma ponad połowa dorosłych Polaków - ok. 53 proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn, a co szósta kobieta i co siódmy mężczyzna cierpi na otyłość. Te bardzo niepokojące dane mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych takich jak choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca typu 2, nowotwory, zmiany zwyrodnieniowe układu kostno-stawowego, a także zaburzenia hormonalne.

Jak mówi dla Polskiej Agencji Prasowej prof. Paweł Bogdański, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, "otyłość to pandemia, która przyjęła skalę tsunami w XXI wieku na świecie i w Polsce".

Wskazuje jednak na to, że otyłość bardzo rzadko jest wynikiem braku silnej woli pacjenta. Składa się na nią wiele czynników - predyspozycje genetyczne, błędy popełniane przez rodziców, czynniki neurohormonalne, a także psychologiczne, jak stres i napięcie.

Niestety, według badania "Porozmawiajmy szczerze o otyłości", zaledwie 13 proc. Polaków uważa ją za chorobę, a znaczna większość - 80 proc. - osób otyłych widzi ją tylko jako defekt kosmetyczny.

