Spis treści: 01 Czym jest kwas chlebowy? "Wiejska oranżada" wraca po latach do łask

02 Jak pić kwas chlebowy i na co pomaga?

03 Kwas chlebowy pomocny w leczeniu. Ulży w wielu dolegliwościach

04 Kto nie powinien pić kwasu chlebowego?

Zakwas chlebowy powstaje w wyniku fermentacji chleba i był używany już w wiekach średnich na terenie całej Europy. Pierwsza wzmianka o kwasie chlebowym w Księstwie Kijowskim pochodzi z X wieku, a w Rosji i Ukrainie jest napojem narodowym od XVI wieku.

Kwas chlebowy na upały

Można przygotować go w domu, a od końca XIX wieku powstaje także fabrycznie.

Początkowo kwas chlebowy był napojem dla biedoty. Pili go chłopi w okresie żniw, ponieważ świetnie gasi pragnienie. Później walory smakowe kwasu chlebowego i jego właściwości zdrowotne docenili mnisi i szlachta. Pili go zarówno dorośli, jak i dzieci, mimo że w wyniku fermentacji w napoju pojawia się niewielka ilość alkoholu (około 0,7-2,2 proc.). Obecnie dostaniemy go niemal w każdym sklepie w wygodnych butelkach i nie musimy trudzić się jego wykonaniem w domu.

Kwas chlebowy jest wytwarzany w wyniku alkoholowej fermentacji chleba z dodatkiem cukru lub owoców i drożdży, a także niekiedy dodaje się mięty, aby poprawić smak na bardziej orzeźwiający. Kwas chlebowy ma słodko-kwaśny zapach i lekko chlebowy smak, a także jasnobrązowy kolor.

Prawdziwy kwas chlebowy powinien mieć krótką datę ważności, nieprzekraczającą od 3 do 4 dni - po tym poznamy prawdziwy zakwas chlebowy.

Jak pić kwas chlebowy i na co pomaga?

Zdjęcie Kwas chlebowy doskonale wpływa na organizm człowieka. Jest bogaty w witaminy i minerały / 123RF/PICSEL

Zakwas chlebowy prócz swoich właściwości nawadniających jest także znany z innych zalet. Kwas chlebowy jest źródłem wielu witamin i minerałów, a picie go może przynieść wiele korzyści.

Kwas chlebowy:

jest bogaty w witaminy z grupy B,

zawiera witaminę C, która jest odpowiedzialna za wspieranie układu immunologicznego,

a także w witaminę E, cynk i selen.

Ale na co dokładnie ma wpływ kwas chlebowy spożywany regularnie? Przede wszystkim na układ nerwowy. Wspomaga także produkcję przeciwciał, a tym samym wspiera odporność immunologiczną organizmu. Wpływa korzystnie na układ krwionośny i zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi, a także wspomaga układ mięśniowy.

"Wiejska oranżada" wspiera także funkcjonowanie trzustki, która odpowiedzialna jest za wydzielanie insuliny.

Zawarty w kwasie chlebowym selen zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre rodzaje nowotworów, a także jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy.

Równie ważny dla funkcjonowania organizmu jest cynk, który też znajduje się w "wiejskiej oranżadzie". To jeden z budulców włosów i paznokci, pomocny w leczeniu trądziku.

Kwas chlebowy pomocny w leczeniu. Ulży w wielu dolegliwościach

Okazuje się, że kwas chlebowy możemy pić nie tylko w ramach wspomagania organizmu, gdy nic nam nie dolega, ale także możemy po niego sięgnąć, gdy mamy pewne problemy ze zdrowiem.

Prócz wyżej wymienionych właściwości, kwas chlebowy jest używany do wspomagania leczenia następujących dolegliwości:

bóli mięśniowych,

grzybicy,

cukrzycy,

zaburzeń trawienia, boleści układu pokarmowego, nadkwasoty

chorób nowotworowych,

stwardnienia rozsianego,

migreny

Zdjęcie Kwas chlebowy nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży, matki karmiące, a z rozwagą powinni spożywać go alergicy / 123RF/PICSEL

Kto nie powinien pić kwasu chlebowego?

Kwas chlebowy ma wiele zalet i posiada zbawienny wpływ na nasz organizm, ale jednak zawsze należy pamiętać o zawartości alkoholu. Nie jest ona duża, ale jednak powinny na nią uważać, chociażby kobiety w ciąży.

Jak powszechnie wiadomo, nawet niewielka ilość alkoholu negatywnie wpływa na rozwój i funkcjonowanie płodu w łonie kobiety.

Podobnie dzieje się podczas karmienia dziecka piersią, wówczas też powinniśmy zrezygnować ze spożywania tego napoju.

