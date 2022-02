Jak przechowywać awokado, by dłużej było świeże?

Spis treści: 01 Dlaczego awokado jest zdrowe?

02 Jak przyśpieszyć dojrzewanie awokado?

03 Jak przechowywać awokado przekrojone na pół?

04 Awokado w lodówce?

05 Marynowane awokado

Dlaczego awokado jest zdrowe?

Awokado pochodzi z terenów dzisiejszego Meksyku, a jego pyszny smak nasi przodkowie znali już 7000 lat p.n.e. Ułatwiło to rozprzestrzenianie się tego gatunku na tereny Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Wszyscy opiekunowie i hodowcy zwierzaków muszą pamiętać, że owoc awokado jest bardzo trujący dla psów, kotów, koni, bydła, kóz, królików, niektórych ptaków i ryb. Nam za to służy doskonale, będąc źródłem witamin A, C, E, K i H, B1 i B2. Zawiera też kwas foliowy i kwas pantotenowy oraz wapń, miedź, żelazo, mangan, potas i fosfor.

Jak przyśpieszyć dojrzewanie awokado?

By awokado szybko dojrzało, warto umieścić je w papierowej torbie w temperaturze pokojowej na kilka dni. W takim opakowaniu wzrośnie stężenie etylenu, który odgrywa rolę w procesie nabierania odpowiedniego smaku i konsystencji przez owoc. Dojrzałe awokado delikatnie ustępuje pod naciskiem palca — w ten sposób najłatwiej poznać, kiedy jest gotowe do konsumpcji.

Jak przechowywać awokado przekrojone na pół?

By zabezpieczyć połówkę awokado przed utlenieniem i zmianą koloru, należy usunąć pestkę, posmarować wnętrze owocu sokiem z cytryny i zawinąć w folię spożywczą. Później wkładamy je do lodówki.

Awokado w lodówce?

Gdy awokado w pełni dojrzeje, możemy umieścić je w lodówce. Pamiętajmy jednak, że po kilku dniach może pojawić się na nim pleśń. Dlatego nie ma co zwlekać z konsumpcją. Jeżeli chcemy zamrozić awokado, najpierw należy rozgnieść je do konsystencji purée. Awokado w kawałkach, a tym bardziej w całości źle się mrozi. By zachować kolor, można do takiej pasty dodać łyżkę soku z cytryny na każde dwa owoce.

Marynowane awokado

Fani niecodziennego peklowania z pewnością chętnie wypróbują sposób na marynowane awokado w słoiku. Najpierw musimy przygotować zalewę.

W jej skład wchodzi:

1 szklanka octu

1 szklanka wody

⅓ szklanki cukru

1 łyżka soli.

Przygotowaną mieszanką zagotować i ostudzić. Następnie zalać pokrojone na plasterki awokado ułożone ciasno w słoiku. Zależnie od gustu można dodać czosnek lub paprykę. Marynowane awokado można przechowywać kilka tygodni w lodówce.

