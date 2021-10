Dlaczego sięgamy po kofeinę?

Po kofeinę sięgamy głównie po to, by pobudziła organizm. Ponadto jest w stanie poprawić koncentrację i zmniejszyć odczucie zmęczenia fizycznego. Uznaje się, że bezpieczna dawka kofeiny wynosi od 200 do 300 mg na dobę. Przedawkowanie to stan, w którym doszło do spożycia więcej niż 500 mg kofeiny w ciągu doby.



Kofeina zazwyczaj kojarzy się z kawą, jednak występuje jeszcze m.in. w herbacie i yerba mate oraz napojach energetycznych. Ponadto kofeinę zawiera również kakao oraz gorzka i mleczna czekolada.



Jakie są objawy przedawkowania kofeiny?

Spożycie zbyt dużej ilości kofeiny objawi się przede wszystkim szybszym biciem serca, przyspieszonym oddechem i zawrotami głowy. Ponadto może doprowadzić do wystąpienia zgagi.

Przedawkowanie kofeiny objawi się również suchością w ustach oraz problemem z koncentracją, a także osłabieniem organizmu. Osoba, która przedawkuje kofeinę, może dodatkowo odczuwać niepokój i rozdrażnienie, a także ból głowy.



Co robić w przypadku przedawkowania kofeiny?

W sytuacji przedawkowania kofeiny można poczekać aż organizm sam się oczyści. Już po kilku godzinach może dojść do zmniejszenia ilości kofeiny o połowę. W przypadku groźniejszych objawów najlepiej skontaktować się z lekarzem.



