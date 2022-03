Jesz obite jabłka? Uważaj na patulinę! Ta toksyna atakuje uszkodzone owoce

Patulina: co to jest?

Patulina to bardzo toksyczny związek o właściwościach mutagennych i teratogennych. Powstaje w wyniku obecności niektórych rodzajów pleśni (tych z rodzaju Penicillium, Aspergillus oraz Byssochlamys nivea). Najczęściej pojawia się na owocach, chociaż może rozwinąć się także w innych produktach spożywczych - na zbożach, mięsie, serach oraz pieczywie.

Patulina przybiera postać brązowej plamki. Sprawia, że miąższ owoców staje się wodnisty w konsystencji. Jeśli zauważymy podobne objawy, powinniśmy natychmiast wyrzucić owoc. Zjedzenie patuliny może prowadzić nawet do silnych zatruć.

Zdjęcie Patulina przybiera postać brązowej, wodnistej plamki / 123RF/PICSEL

Patulina: W jakich owocach powstaje?

Patulina zdecydowanie najczęściej rozwija się w owocach - wykazuje dużą stabilność w kwaśnym środowisku. Brązowe plamki można zauważyć na przykład na jabłkach, które spadły z drzew, obiły się, a po jakimś czasie zaczęły obrastać pleśnią. Patulina może pojawić się także na milinach oraz na cytrynie. Przechowywanie owoców w lodówce nie jest rozwiązaniem, ponieważ tej toksynie nie przeszkadza niska temperatura.

Na jakich jeszcze owocach pojawia się patulina:



banany,

pomidory,

winogrona,

brzoskwinie,

ananasy,

wiśnie,

truskawki,

morele,

gruszki,

nektarynki,

czarna porzeczka.

Pozbycie się patuliny jest niezwykle trudne - najczęściej niemożliwe. Owoce, na których zauważymy brązowe, wodniste plamki nie nadają się już do spożycia. Co ważne: odkrojenie uszkodzonej części nie sprawia, że toksyczna substancja znika. Patulina przedostaje się głęboko do kolejnych warstw produktu i "zaraża" go w całości. To substancja odporna również na wysoką temperaturę, a w związku z tym nie znika podczas obróbki termicznej.

Zdjęcie Patulina najczęściej pojawia się na owocach / 123RF/PICSEL

Zatrucie patuliną: objawy

Patulinie przypisuje się działanie rakotwórcze i teratogenne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła maksymalne dopuszczalne stężenia patuliny na 50 µg/kg. Spożycie niewielkiej ilości patuliny nie musi powodować bolesnych i groźnych dla zdrowia konsekwencji. Należy jednak pamiętać, że substancja ta jest silnie trująca i w nadmiarze podrażnia układ pokarmowy.

Zatrucie patuliną łatwo można pomylić i innymi - mniej groźnymi - dolegliwościami. Objawia się bowiem najczęściej: wymiotami, nudnościami, bólem brzucha, biegunką, apatią, sennością, ogólnym zmęczeniem i rozdrażnieniem.

Zatrucie patuliną: Co zrobić?

Jeśli podejrzewamy, że mogliśmy mieć kontakt w owocami, w których rozwinęła się patulina powinniśmy dokładnie umyć ręce - by pozbyć się toksycznych substancji. W ramach profilaktyki należy unikać owoców, których stan budzi nasze wątpliwości.

Jeśli objawy wskazują na zatrucie patuliną, powinniśmy szybko zgłosić się do specjalisty. Ostre i przewlekłe zatrucia mogą prowadzić do chorób wątroby. Powodować wrzody, krwawienia w jelitach, a nawet - w przypadku ciężarnych kobiet - trwałe wady płodu.

Zdjęcie Patulina jest silnie trująca i w nadmiarze podrażnia układ pokarmowy / 123RF/PICSEL

