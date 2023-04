Zawał serca to stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który prowadzi do jego martwicy i w większości przypadków jest pokłosiem miażdżycy tętnic wieńcowych. Z kolei do zwężenia naczyń dochodzi poprzez odkładanie się w nich cholesterolu.

W Polsce każdego roku ponad 90 tysięcy osób przechodzi zawał serca, z czego 15 tysięcy chorych umiera. Co dziesiąty atak serca dotyczy osób przed 45. rokiem życia. Najczęściej spotykanym objawem towarzyszącym zawałowi jest nagły, silny i piekący ból za mostkiem, któremu może towarzyszyć uczucie kłucia i dławienia.

I choć do ataku serca najczęściej dochodzi niespodziewanie i nagle, to lekarze zwracają uwagę na pewne objawy, które mogą wystąpić na kilka lub kilkanaście dni przed zawałem.

Badania jasno pokazują, że kobiety na kilka lub kilkanaście dni przed zawałem odczuwały przewlekłe zmęczenie (71 proc.), zaburzenia snu (48 proc.), duszność (42 proc.), niestrawność (39 proc.), stany lękowe (39 proc.) - o czym informuje naukowe czasopismo kardiologiczne "Circulation".

Zawał serca - te objawy zauważysz nawet miesiąc wcześniej

Nadmierna potliwość

Ten znak przed zbliżającym się zawałem serca jest bardzo często lekceważony przez większość chorych. Zwiększone pocenie się może dotyczyć przede wszystkim okolic czoła, dłoni, klatki piersiowej i stóp, bez względu na panującą temperaturę czy porę dnia.

Jeśli zauważymy u siebie odbiegające od normy pocenie się, które w dodatku towarzyszy nam od jakiegoś czasu, koniecznie powinniśmy skonsultować się z lekarzem.

Nudności

Wymioty, mdłości czy problemy żołądkowe mogą sygnalizować, że nasze serce nieprawidłowo pompuje krew, przez co cierpią inne organy. Dyskomfort związany ze zgagą i bólem brzucha w połączeniu z dusznościami powinien być dla nas ostrzeżeniem przed nieprawidłową pracą serca, której pokłosiem może być zawał.

Zawroty głowy, omdlenia, uczucie duszności

Każde odstępstwo od reguły, jak m.in. problem z wzięciem głębokiego oddechy, nasilające się uczucie duszności, pojawiające się zawroty głowy wraz z omdleniem może świadczyć o nadchodzącym zawale serca. Duszności idące w parze z zawrotami głowy częściej dotykają kobiet niż mężczyzn, a wspomniane objawy mogą pojawić się nawet kilka tygodni przed atakiem serca.

Zaburzenia snu

Osoby z dolegliwościami kardiologicznymi często skarżą się na bezsenność. Na grupie 500 badanych kobiet, które doświadczyły ataku serca, prawie połowa z nich miała problemy ze snem. Kłopot z zasypianiem oraz wybudzanie się w środku nocy, a do tego uczucie lęku i paniki, powinny być dla nas sygnałem, że z organizmem dzieje się coś złego.

Drętwienie kończyn

Nieprawidłowa praca serca, a co za tym idzie zaburzony przepływ krwi może prowadzić do drętwienia rąk i nóg. Jeśli uczucie drętwienia kończyn powraca i towarzyszy nam bez względu na przyjęcie niewygodnej pozycji ciała, należy skontaktować się z lekarzem.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech pojawiającego się zawału serca jest odczuwanie silnego bólu w klatce piersiowej. Kobiety nader często odczuwają także ból w ramionach, plecach i szyi, który może być stopniowy i przybierający na sile. Ponadto do niecodziennych i raczej rzadko spotykanych objawów zawału serca zalicza się ból w okolicach szczęki i dyskomfort w jamie ustnej i na języku.