Właściwości oleju lnianego. Co w sobie zawiera?

Olej lniany jest ludzkości znany od czasów starożytnych. Pochodzi z Bliskiego Wschodu, gdzie len był powszechnie uprawianą rośliną.

Smaż właśnie na nim Gdy olej lniany trafił do Europy, jego właściwości docenił sam Hipokrates i zalecał jego stosowanie pacjentom, którzy borykali się z bólami brzucha i biegunkami. Docenili go także Niemcy, a później już cała Europa. Co więc takiego niezwykłego jest w oleju lnianym, że ludzkość docenia tę substancję od tak dawna?

Olej lniany zawiera:

nienasycony kwas tłuszczowy

kwas omega-6

kwas omega-3

witaminę E

Nic więc dziwnego, że jego działanie tak zbawiennie wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu i robi to w sposób holistyczny. Obecność tych poszczególnych elementów jest dla ludzkiego ciała niezbędna wręcz do poprawnego funkcjonowania.

Na co pomaga olej lniany? Właściwości płynnego złota

Zdjęcie Olej lniany wspomaga w pracy tarczycę i układ odpornościowy / 123RF/PICSEL

Zawarte w oleju lnianym kwasy omega-6 i -3 są niezwykle ważne we wspieraniu pracy mózgu u osób młodych i w podeszłym wieku.

Dodatkowo te związki chemiczne odpowiedzialne są za pracę układu krążenia i tarczycy. Co ciekawe - ludzki organizm sam nie może wytworzyć tych kwasów, więc konieczne jest dostarczanie ich z zewnątrz, a olej lniany jest doskonałym ich źródłem. Witamina E zaś to przeciwutleniacz, który jest tarczą dla organizmu przed stresem oksydacyjnym i wolnymi rodnikami.

Olej lniany stosowany jest w kosmetykach, bo doskonale działa także na skórę, ale i w suplementacji i dietetyce. Polecany jest osobom mającym problem z metabolizmem i zbyt wysokim stężeniem złego cholesterolu we krwi. Dodatkowo wzmacnia skórę, włosy i paznokcie.

Jak stosować olej lniany? Ile razy dzienne go pić?

Zdjęcie Olej lniany ma swoje zastosowanie w dietetyce i w kosmetologii / 123RF/PICSEL

Olej lniany charakteryzuje się specyficznym zapachem i cierpkim smakiem, więc średnio nadaje się do dodawania go do potraw. Warto jednak włączyć go do naszej codziennej diety i cieszyć się rezultatami jego stosowania. Jak więc go spożywać? Możemy robić to, pijąc go jak syrop na kaszel - na łyżeczce.

Zaleca się stosowanie oleju lnianego profilaktycznie codziennie, pijąc od 2 do 5 łyżek stołowych dziennie.

Istnieje także przelicznik - 1 g oleju na 1 kg masy ciała. Dawka lecznicza jest już większa, niż ta profilaktyczna i wówczas spożywamy 6-8 łyżek oleju, ale ten zabieg warto już skonsultować z lekarzem.

Kiedy najlepiej pić olej lniany? Pora ma znaczenie!

Okazuje się, że nie bez znaczenia jest to, czy pijemy olej lniany rano, czy wieczorem, na czczo, czy podczas posiłku.

Olej ten zaleca się przyjmować rano i na czczo. Organizm wówczas nie ma żadnych przeszkód w postaci trawionego pokarmu, by przyjąć poszczególne związki chemiczne z oleju.

Olej lniany najlepszy do picia. Jak wybrać go w sklepie?

Zdjęcie Oleju lnianego nie powinny jednak stosować osoby z kamicą nerkową, problemami trawiennymi i w trakcie ciąży / 123RF/PICSEL

Wybieramy olej lniany tłoczony na zimno - olej budwigowy. Nazwa tego rodzaju oleju lnianego pochodzi od dr Budwig, która rozpowszechniła jego stosowanie w Europie i wprowadziła go do diety osób chorujących na raka.

Olej lniany tłoczony jest z dojrzałych ziaren lnu, nie jest podgrzewany ani rafinowany, nie zawiera też konserwantów czy utrwalaczy.

Dobry olej lniany dostaniemy zarówno w sklepach z ekologiczną, zdrową żywnością, w sklepach zielarskich oraz w aptekach. W zależności od pojemności butelki (olej lniany powinien być przechowywany w ciemnej, szklanej butelce), zapłacimy od 10 do 30 złotych.

Przeciwskazania do spożywania oleju lnianego

Choć przyjmowanie oleju lnianego niesie za sobą szereg pozytywnych i długotrwałych efektów, to istnieją pewne przeciwskazania i niektóre osoby nie powinny go pić.

Osoby borykające się z rozwolnieniami powinny wykluczyć ten olej z diety, ponieważ duże ilości błonnika mogą pogarszać ich stan. Hipokrates więc nieco mylił się w zastosowaniu tego specyfiku u osób z podrażnioną śluzówką jelita grubego.

Olej lniany nie jest polecany również osobom po operacjach w obrębie jamy brzusznej, gdyż aktywizuje on ruchy robaczkowe jelit. Osoby z problemami trzustkowymi i woreczkiem żółciowym także nie powinny pić oleju lnianego. Żółciopędne działanie lnu może w tym wypadku okazać się bardzo szkodliwe. Kamica nerkowa także stanowi przeciwskazanie do spożywania profilaktycznego i leczniczego oleju.