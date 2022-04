Marchewka słynie ze swoich właściwości prozdrowotnych — zawiera wszystkie rodzaje karotenoidów. To jedno z ulubionych warzyw Polaków — chętnie spożywamy je na co dzień i uprawiamy w przydomowych ogródkach. Chociaż marchew rzeczywiście pełna jest witamin i minerałów, wpływających korzystnie na organizm, nie wszystkim jedzenie jej służy. Kto powinien ograniczyć spożycie tego warzywa lub całkowicie wyeliminować je z diety?

Marchew: Właściwości

Marchew jest doskonałym źródłem karotenoidów - głównie prowitaminy A (beta-karoten), która w organizmie ludzkim — w wyniku syntezy — przeistacza się w witaminę A. Zawiera także witaminy z grupy B, witaminę E i K, kwas foliowy oraz minerały takie jak: magnez, potas, fosfor, cynk, wapń, sód i żelazo.

Marchew jest źródłem błonnika i węglowodanów. To warzywo jest podstawą większości diet odchudzających — zawiera bowiem niewiele tłuszczu.

Marchewce przypisuje się właściwości antynowotworowe (ze względu na wysokie stężenie beta-karotenu, który jest przeciwutleniaczem). Regularne spożywanie marchwi ma minimalizować ryzyko wystąpienia nowotworów: jamy ustnej, przełyku, pęcherza moczowego czy krtani. Marchew zwiększa przepływ krwi do serca. W konsekwencji polecana jest pacjentom z chorobą wieńcową oraz osobom cierpiącym na miażdżycę.

Zdjęcie Marchew to ulubione warzywo wielu Polaków. Znika z obiadowych talerzy jako pierwsza! / 123RF/PICSEL

Kto nie powinien jeść marchewki?

Marchew to warzywo, które można podawać nawet kilkumiesięcznym dzieciom. Większość osób może jeść je bez przeszkód. Jak się jednak okazuje, marchew nie służy pacjentom cierpiącym na cukrzycę typu II. Osoby borykające się z tą chorobą powinny spożywać to warzywo jedynie w surowej postaci. Podczas obróbki termicznej znacząco wzrasta bowiem jego indeks glikemiczny. To może z kolei przyczynić się do licznych komplikacji zdrowotnych.

Na nadmiar marchwi w diecie powinni uważać jednak nie tylko cukrzycy. To warzywo można bowiem przedawkować! Zbyt wysokie stężenie witaminy A w organizmie jest niezwykle groźne dla zdrowia. Eksperci ostrzegają, by rozważnie podchodzić do spożywania marchwi - niezwykle bogatej w beta-karoten. Maksymalna, dzienna dawka tego związku to 25 mg dziennie. Marchew zawiera około 6,15-9,02 mg beta-karotenu w 100 g. Z kolei średnia marchew waży około 60g. W konsekwencji, jedzenie codziennie kilku dorodnych marchewek może w dłuższej perspektywie doprowadzić do przedawkowania.

Objawy przedawkowania beta-karotenu:

pomarańczowy odcień skóry,

osłabienie, uczucie zmęczenia,

bóle głowy,

bóle brzucha, nudności,

zaburzenia cyklu miesiączkowego.

Zdjęcie Marchew można jeść na różne sposoby! / 123RF/PICSEL

