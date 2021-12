Mrożona cytryna. Jakie są jej właściwości?

Według badań mrożona cytryna zawiera aż 22 substancje antyoksydacyjne. Jak powszechnie wiadomo, witaminy rozpuszczają się w wodzie i tracą swoje właściwości pod wpływem temperatury, dlatego też mrożone cytryny są najcenniejsze.

Mrożona cytryna. Właściwości skórki

Dobroczynne właściwości witaminy K. Gdzie można ją znaleźć? W skórce owoców znajduje się najwięcej cennych składników odżywczych. Skórka cytryny zawiera aż 10 razy więcej witamin - m.in. witaminę C, pektyny czy flawonoidy - niż jej sok.

Skórka z cytryny pomoże nam chronić i wzmacniać odporność, a tym samym zwalczać odporność czy niegroźne infekcje. Aby nie straciła swoich właściwości (podczas gotowania traci aż 40%), użyjmy tej mrożonej.



Mrożona cytryna. Jej wpływ na zdrowie

Cytryna działa oczyszczająco i przyczynia się do zapobiegania złemu cholesterolowi. Dzięki temu może działać wspomagająco przy odchudzaniu - wystarczy jeden owoc dziennie, aby pomóc nam schudnąć.



Co więcej, cytryna oczyszcza krew z toksyn, co zapobiega chorobom serca. Eliminuje także z organizmu bakterie, wirusy i grzyby, pomaga w trawieniu i przyswajaniu składników odżywczych.



W kolei zawarta w cytrynie witamina C wspomaga produkcję kolagenu, tym samym spowalniając proces starzenia.



Mrożona cytryna. Jak przygotować?

Cytryny, najlepiej organiczne z ekologicznych upraw, myjemy i suszymy. Następnie wkładamy w całości do zamrażarki na min. 12 godzin. Po zamrożeniu ścieramy ją na tarce, razem ze skórką, miąższem i nasionami i dodajemy do sałatek, jogurtów czy lodów.

