Spis treści: 01 Niebezpieczne warzywa i owoce

Owoce i warzywa są źródłem wielu cennych witamin i składników mineralnych. Powinny lądować codziennie na naszych talerzach i dominować w codziennym menu. Statystki ciągle pokazują, że Polacy jedzą za mało warzyw i owoców, co może skutkować dolegliwościami trawiennymi, a w przyszłości nawet przyczyniać się do chorób. Niestety, świeże produkty kupowane w sklepach pochodzą zazwyczaj z masowych upraw, gdzie poddawane są opryskom przeciwko owadom i grzybom. Gdy je kupujemy i zjadamy, mogą zawierać pozostałości szkodliwych dla zdrowia pestycydów.

Niebezpieczne warzywa i owoce

Wyniki badań przeprowadzonych przez USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) pokazują, że pozostałości potencjalnie szkodliwych pestycydów chemicznych znajdują się na prawie 70 proc. warzyw i owoców sprzedawanych w sklepach spożywczych. Co ciekawe, eksperci przeprowadzili testy dopiero po dokładnym umyciu, szorowaniu a nawet obraniu tych produktów.

Na szczęście nie wszystkie warzywa i owoce uprawiane konwencjonalnie są silnie skażone pestycydami. Dostępne są też takie, które w nieznacznym stopniu poddawane są działaniu środków chemicznych, przez co należą do najczystszych i najbezpieczniejszych do spożycia. Eksperci z amerykańskiej organizacji - Enviromental Working Group przygotowali listę najmniej toksycznych warzyw i owoców. Oto "Czysta Piętnastka".

Zdjęcie Zanim zaczniesz kroić melona, koniecznie go umyj / 123RF/PICSEL

Melon Kantalupa

Melon Kantalupa ma twardą skórkę, która stanowi barierę ochronną przed wnikaniem pestycydów do miąższu. Warto wiedzieć, że nawet jeśli obierasz owoc czy warzywo, warto wcześniej je umyć. Nie z obawy przed zanieczyszczeniem pestycydami, a śladami patogenów przenoszonych przez żywność. Przekrojenie nieumytego melona nożem może z łatwością przenieść patogeny do wewnątrz owocu.

Melon spadziowy

Melon spadziowy również należy do najczystszych owoców. Gruba, niejadalna skórka chroni jego miąższ przed wnikaniem środków chemicznych. Co ciekawe, owoc ten jest nie tylko smaczny ale i bardzo zdrowy - świetnie nawadnia i może pomóc w walce ze wzdęciami.

Grzyby

Mimo że grzyby wyrastają z ziemi, nie powinno się określać ich jako "brudne". Po prawidłowym oczyszczeniu są zdrowym urozmaiceniem diety. Zarówno grzyby hodowlane jak i jadalne leśne możemy jeść bez obaw o skażenie pestycydami.

Kalafior

Kalafior jest wśród świeżych produktów dostępnych w marketach jednym z najbezpieczniejszych do spożycia. To doskonałe źródło błonnika i dietetyczne warzywo. Istnieje dużo więcej innych korzyści zdrowotnych płynących z jedzenia kalafiora.

Kiwi

Owoce kiwi zawierają zwykle niewielkie ilości szkodliwych substancji. Ich skórka jest w rzeczywistości jadalna i posiada dużo błonnika - wystarczy umyć ją pod bieżącą wodą przez 15-20 sekund.

Zdjęcie Kalafior, kapusta i brokuł należą do warzyw najmniej skażonych pestycydami / 123RF/PICSEL

Kapusta

Kapusta to warzywo, które produkuje glukozynolany - związki odstraszające owady. Oznacza to, że rolnicy nie muszą używać dużych ilości środków chemicznych w ich uprawie. Te zielone warzywa liściaste warto więc włączyć do codziennej diety, bo przynoszą również szereg korzyści zdrowotnych.

Brokuły

Brokuły wydzielają ten sam związek roślinny co kapusta - mogą samodzielnie odstraszać szkodniki. To dlatego w testowanych próbkach brokułów podczas przeprowadzonych doświadczeń znajdowało się znacznie mniej wykrywalnych pestycydów niż w innych warzywach.

Szparagi

Szparagi mają naturalne mechanizmy obronne przed toksynami. Zawierają enzym, który może pomóc w rozkładzie pestycydu stosowanego przeciwko chrząszczom. Należą więc do warzyw, które są najmniej skażone chemią.

Groszek mrożony

Mrożony groszek był pierwotnie okryty twardą barierą blokującą przed powietrzem z zewnątrz. Dzięki temu wnętrze zielonych kuleczek jest zabezpieczone przed przenikaniem pozostałości pestycydów.

Papaja

Skóra papai - podobnie jak w przypadku melona, zapewnia dobrą izolację wewnętrznych części owocu i ochronę przed zanieczyszczeniami.

Cebula

Mimo że skórka cebuli nie jest tak gruba, jak u niektórych innych świeżych produktów, to właśnie w tym korzeniowym warzywie eksperci znaleźli niewielką zawartość pozostałości po pestycydach.

Ananas

Zewnętrzna skorupa ananasa jest bardzo twarda, dlatego też toksyczne substancje nie mają szans się przez nią przebić, a wnętrze tych owoców można jeść bez obaw.

Kukurydza

Przed ugotowaniem kukurydzy trzeba odrywać warstwa po warstwie łuski, które do niej przylegają. Może być to niekiedy irytujące, jednak powłoka ta sprawia, że kolby są niemal wolne od pestycydów.

Zdjęcie Awokado jest bardzo wartościowe i zdrowe. Znalazło się na liście najczystszych owoców / 123RF/PICSEL

Awokado

Awokado to jeden z najzdrowszych ale i najczystszych owoców na świecie. Wszystko dzięki skórce, która chroni miękkie wnętrze przed przedostawaniem się szkodliwych dla zdrowia związków.