Bieganie to jedna z najpopularniejszych form aktywności fizycznej. Nie wymaga od nas specjalistycznego sprzętu i można uprawiać ją o każdej porze roku. Warto jednak pamiętać o odpowiedniej technice biegania, która uchroni nas przed ewentualnymi problemami z bólem stawów.

Regularne bieganie wprawia nas w dobre samopoczucie, co wśród naukowców określa się "euforią biegacza". Co ciekawe - za ten przyjemny stan nie odpowiadają, jak dotąd sądzono, hormony nazywane endorfinami.

Uczeni z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Hamburg-Eppendorf udowodnili, że "euforia biegacza" ma związek z wydzielaniem pewnych związków chemicznych, bardzo podobnych do kannabinoidów występujących w konopiach indyjskich.

Zdjęcie Systematyczna aktywność fizyczna poprawia kondycję ciała i pracę mózgu / 123RF/PICSEL

Ponadto dzięki bieganiu poprawiamy krążenie krwi w tej części mózgu, która odpowiada za kontrolę naszych emocji.

Japońscy naukowcy postanowili sprawdzić, ile czasu należy biegać, by najefektywniej wpływało to na nasze zdrowie. Okazuje się, że osobie regularnie uprawiająca tę aktywność fizyczną, wystarczy już 10 minut biegu w umiarkowanym tempie. Naukowcy doszli do wniosku, że nawet tak krótki bieg znacząco poprawia krążenie w korze przedczołowej.

