Napar z liści malin był niegdyś powszechnie stosowany w medycynie domowej. Dziś pamięta się o nim głównie w kontekście ciężarnych kobiet. Napar z liści malin pomoże także tobie. Sprawdź, kiedy warto z niego skorzystać, kto powinien go unikać oraz jakie działanie ma napar z liści malin.

Spis treści: 01 Napar z liści malin - nie herbata z sokiem

02 Napar z liści malin nie tylko dla ciężarnych

03 Napar z liści malin - przeciwskazania

04 Napar z liści malin - jak przygotować?

Napar z liści malin - nie herbata z sokiem

Zapewne większość osób słysząc sformułowanie "herbata z malin" myśli o czarnej herbacie z dodatkiem soku malinowego. Są to jednak zupełnie różne rzeczy. Napar z liści malin, jako środek leczniczy był stosowany już wieki temu przez rdzennych mieszkańców Australii. Używali go głównie jako substancji wspomagającej regenerację oraz wzmacniającą organizm. Współczesna medycyna powróciła do stosowania naparu z malin w połowie XX wieku, skąd pochodzą pierwsze wzmianki w literaturze naukowej. Esencja była jednak w użyciu przez wiele lat w medycynie domowej. Stosowały ją babki oraz wiejskie położne by ulżyć ciężarnym i skrócić poród.

Napar z liści malin nie tylko dla ciężarnych

Napar z liści malin można stosować nie tylko do przyspieszenia porodu. Jest to jednak jego najpopularniejsze zastosowanie, ponieważ wzmacnia mięśnie macicy a te odpowiadają za skurcze porodowe. Napar z liści malin znajduje zastosowanie także jako lek na problemy trawienne. Dzięki garbnikom napar posiada działanie przeciwzapalne oraz antybakteryjne i dlatego świetnie radzi sobie np. z biegunkami. Zawarte w liściach flawonoidy posiadają właściwości detoksykujące, rozkurczowe i moczopędne oraz przeciwwirusowe.

Napar z liści malin można stosować także na problemy skórne. Długo parzonym naparem można przemywać twarz z trądzikiem. Dzięki ściągającemu i przeciwzapalnemu działaniu odwaru nasze zaczerwienienia zmniejszą się a stan zapalny zniknie. Przemywanie twarzy naparem z liści malin ma także działanie przeciwbakteryjne, zatem zabezpieczy naszą skórę przed kolejnymi infekcjami i wypryskami. Napar z liści malin zaleca się pić w przypadku przeziębień, infekcji górnych dróg oddechowych oraz grypy.

Napar z liści malin - przeciwskazania

Napar z liści malin nie nadaje się jednak dla każdego. Szczególnie ostrożnie powinny podchodzić do niego osoby cierpiące na nadciśnienie oraz obciążone genetycznie możliwością wystąpienia: raka piersi, mięśniaków oraz endometriozy. W przypadku kobiet ciężarnych, spożywanie naparu z liści malin zawsze trzeba skonsultować z ginekologiem prowadzącym. Definitywnie odradza się przyjmowania naparu z liści malin paniom, które wcześniej były poddane cięciu cesarskiemu. Jeśli wcześniejsze porody były przedwczesne lub przebiegały bezproblemowo również nie należy stosować napary z liści malin. Jest on odradzany także w przypadku ciąży mnogiej albo zagrożonej (zwłaszcza, jeśli w trakcie jej trwania występują plamienia lub krwawienia z dróg rodnych).

Napar z liści malin - jak przygotować?

Napar z liści malin nie różni się za bardzo w procesie przygotowania od klasycznej herbaty. Wystarczy zakupić w aptece lub sklepie zielarskim suszone liście malin (jeśli posiadasz własne krzaczki, możesz zebrać i ususzyć liście samodzielnie. Pamiętaj jednak, że nie mogą one być zanieczyszczone, np. przez spaliny). Do filiżanki o pojemności ok. 180-200 ml wsyp łyżeczkę suszu. Zalej gorącą wodą, nakryj spodkiem i odstaw na kilka minut.

Napar będzie gotowy, gdy przybierze intensywnie ciemny kolor. Jeśli pływające w nim liście stanowią dla ciebie problem, możesz je wyjąć łyżeczką lub odcedzić metalowym sitkiem. Gotowy napar z liści malin można urozmaicić dodając soki owocowe do smaku.