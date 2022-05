Niedobory cynku - objawy, których lepiej nie lekceważyć. Jak uzupełnić niedobory cynku?

Spis treści: 01 Jaki wpływ ma cynk na organizm?

02 Cynk - w jakich produktach się znajduje?

03 Ile cynku dziennie?

04 Niedobory cynku - objawy skórne

05 Niedobory cynku - objawy neurologiczne

06 Jak sprawdzić niedobór cynku?

07 Jak uzupełnić niedobory cynku?

Jaki wpływ ma cynk na organizm?

Główną rolą cynku jest stymulowanie do działania układu odpornościowego naszego ciała. Dodatkowo ten pierwiastek bierze udział w procesach przemiany białek i węglowodanów. Wchodzi w skład ważnych dla zdrowia enzymów, a niedobory cynku odbijają się na naszych włosach, paznokciach i kondycji skóry. Dzieci w okresie dorastania potrzebują odpowiedniej ilości cynku, by poprawnie rosnąć.

Zobacz także: Bolą cię nogi? Koniecznie sprawdź swój cholesterol

Reklama

Cynk - w jakich produktach się znajduje?

Dodaj do herbaty. Te alternatywy są lepsze niż cukier

Drzemka w ciągu dnia, czyli błędne koło dla mózgu

To może być pierwszy objaw Alzheimera. Naukowcy ostrzegają

Jelitówka: objawy, ile trwa i domowe sposoby na grypę żołądkową By uniknąć niedoborów cynku, najzdrowiej jest spożywać produkty bogate w ten pierwiastek. Jest on obecny głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego - w jajach, wątróbce, rybach i owocach morza. Osoby niejedzące mięsa mogą uzupełniać cynk z innych źródeł - grzybów, pestek dyni i niektórych odmianach sałat.

Ile cynku dziennie?

Osoby dorosłe powinny dostarczać swojemu ciału cynk w ilości nie mniejszej, niż 5 mg na dobę. W przypadku niedoborów cynku można dawkę zwiększyć do 20 mg dziennie. Ile cynku dziennie zależy w dużej mierze od naszego wieku. Dzieci potrzebują mniej cynku niż dorośli.

Niedobory cynku - objawy skórne

Objawy skórne niedoborów cynku to przede wszystkim brak blasku naszej skóry, szorstkość, skłonność do trądziku. Pogarsza się również kondycja włosów, które stają się łamliwe i tracą blask, a także paznokci. Niedoborom cynku może towarzyszyć też zwiększona potliwość, skłonność do powstawania rozstępów i blizn.

Niedobory cynku - objawy neurologiczne

Zdjęcie Nagłe pogorszenie wzroku może świadczyć o niedoborach cynku / 123RF/PICSEL

Do tej grupy objawów niedoborów cynku możemy zaliczyć utratę zmysłu smaku i węchu, ciągłe rozdrażnienie, nagłe problemy ze wzrokiem, niezrozumiałą utratę wagi, a także anemię. Symptomem niedoboru cynku jest również spadek odporności i podatność na infekcje, choroby.

Jak sprawdzić niedobór cynku?

Jeżeli obserwujemy u siebie powyższe objawy, może być to przesłanka do zdiagnozowania niedoboru cynku. Powinniśmy uzgodnić z naszym lekarzem sposób uzupełnienia tego pierwiastka.

Jak uzupełnić niedobory cynku?

Zdjęcie Źródłem cynku jest m.in. ser żółty / 123RF/PICSEL

Cynk możemy uzupełniać, spożywając codziennie pokarmy, w których jest zawarty. Do produktów o dużej zawartości cynku zaliczamy:

wątróbkę

sery żółte

kaszę gryczaną

jaja

pestki dyni

nasiona słonecznika

ryby

W przypadku dużego niedoboru można sięgnąć po odpowiednie preparaty. Należy jednak zachować ostrożność, gdyż cynk można przedawkować, co prowadzi do zatrucia organizmu.

Zrób to po jedzeniu. Żołądek ci podziękuje