Chroniczne zmęczenie

Od czasu do czasu każdemu z nas przytrafiają się cięższe dni. Czujemy wtedy zmęczenie, brak energii i sił - czasem dosłownie nie chce się nam wstać z łóżka. Jeżeli takie objawy przytrafiają się nam kilka razy w roku (szczególnie jesienią lub wczesną wiosną) to nie mamy powodów do obaw. Jeśli jednak nie ustępują, a my nie pamiętamy już, kiedy wstaliśmy z łóżka wypoczęci, to znak, że dopadł nas zespół chronicznego zmęczenia.

Granat: Eksplozja zdrowia

Cukier uzależnia. Potrzebujemy słodyczy, żeby czuć się lepiej

Masz za wysoki cholesterol? Wykonuj ten prosty "test ręki"!

Ból kręgosłupa minie po chwili. Wystarczy uciskać w tym miejscu Najważniejszym objawem zespołu chronicznego zmęczenia jest... zmęczenie, które trwa co najmniej pół roku i nie można go powiązać z wysiłkiem ani żadną chorobą. Inne jego objawy to kłopoty z pamięcią i koncentracją, bóle mięśni, stawów i głowy, zaburzenia snu, zaburzenia widzenia, ale także biegunki, wzdęcia lub zaparcia. Jeśli wykluczymy inne, poważniejsze choroby, a objawy wciąż nie ustępują to znak, że cierpimy na zespół chronicznego zmęczenia, a ciało zdecydowanie domaga się detoksu.

Dolegliwości skórne

Kolejnym objawem świadczącym o tym, że powinniśmy zafundować sobie serię zabiegów oczyszczających są problemy ze skórą. Trądzik, alergie skórne, wysypki i "liszaje" powinny być oczywiście wcześniej skonsultowane z dermatologiem, ale jeśli nie znajdzie on innej przyczyny, to wszystko wskazuje na to, że są one dowodem na zanieczyszczenie organizmu.

Reklama

Zobacz również: Dziesięć trików na uniknięcie przykrego zapachu ciała!



Nieprzyjemni zapach skóry? Organizm tak woła o pomoc!

Organizm może wołać o pomoc i domagać się detoksu w jeszcze jeden, mało oczywisty sposób - za sprawą nieprzyjemnego zapachu ciała. Przykry zapach, który pojawia się pomimo odpowiedniej higieny, oznacza, że próbuje on pozbyć się toksyn przez skórę. Jeżeli nasze ciało wydziela więc nieprzyjemny zapach, a do tego mamy któryś z poprzednich objawów, to zdecydowanie powinniśmy przeprowadzić gruntowny detoks organizmu.



Nadwaga

Dość oczywistym objawem zanieczyszczenia organizmu jest także nadwaga. Co ciekawe nie musimy wcale objadać się do granic przyzwoitości, by wypracować sobie kilka dodatkowych kilogramów. Może za nie bowiem odpowiadać po prostu źle zbilansowana, tłusta i wysokoprzetworzona żywność, która dodatkowo dostarcza także do organizmu wiele szkodliwych substancji. Nie tylko znacznie spowalniają one metabolizm, ale trują nas także od wewnątrz, w efekcie rujnując zdrowie.



Zanieczyszczony toksynami organizm działa na zwolnionych obrotach, a my łatwiej łapiemy infekcje, tracimy energię i wciąż przybieramy na wadze.

By oczyścić organizm z toksyn, należy w pierwszej kolejności zrezygnować z używek oraz wyeliminować cukier i białą mąkę. Kolejnym krokiem powinno być zwiększenie ilości wypijanej codziennie wody do co najmniej dwóch litrów oraz wprowadzenie do diety dużej ilości świeżych warzyw i owoców o niskiej zawartości cukru.

Wiosną warto także zdecydować się na mocniejszy detoks - trzydniową dietę sokową, dietę na bazie owsianki z jabłkiem lub warzywnych koktajli.



***

Zobacz również:

Jak odtruć organizm? Skuteczne sposoby

Zioła na odchudzanie i detoks organizmu

Jak skutecznie oczyścić organizm?