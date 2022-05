Pot to naturalny system chłodzenia naszego organizmu. Przez kropelki wody oddajemy do otoczenia ciepło, starając się przywrócić ciało do naturalnej dla niego temperatury. Podczas tego procesu wypacamy z organizmu toksyny oraz niektóre składniki mineralne. Ludzki pot składa się głównie z wody. Mieszanka związków mineralnych, amoniaku, chlorku sodu czy mocznika stanowi jedynie 2 proc. wydzieliny. To głównie z tego powodu pot sam w sobie nie posiada zapachu - bo składa się w większości z czystej wody.

Nietypowy zapach potu - nerki alarmują

Niewiele osób wie, że nietypowy zapach potu może świadczyć o niewydolności niektórych organów. Jeśli wyczułeś, że od pewnego momentu twój pot pachnie inaczej i przypomina zapachem mocz, powinna zapalić ci się w głowie czerwona lampka. To może być jasny sygnał od nerek o ich niewydolności. Jeżeli dodatkowo zauważysz u siebie zmęczenie, ogólne osłabienie, bóle w kościach oraz poszarzałą cerę, a także wzmożoną potrzebę wizyt w toalecie, powinieneś zgłosić się do lekarza na kompleksowe badania.

Nietypowy zapach potu - to może być cukrzyca

Zdjęcie Nadmierna potliwość to często objaw problemów z tarczycą / 123RF/PICSEL

Masz wrażenie, że wyczuwasz od siebie woń fermentujących owoców? To może być cukrzyca. Dlaczego? Ponieważ z powodu braku odpowiedniej ilości insuliny cukier zaczyna odkładać się we krwi, tworząc tzw. ciała Ketonowe. To właśnie te związki nadają nietypowy zapach potowi. Jeśli wyczuwasz od siebie aceton lub woń fermentujących owoców, zgłoś się do lekarza - może okazać się, że jesteś niezdiagnozowanym cukrzykiem lub metoda leczenia cukrzycy jest nieprawidłowa.

Nietypowy zapach potu - choroby metaboliczne

Kto raz poczuł zapach myszy, ten nigdy go nie zapomni. Jeżeli masz wrażenie, że twój pot przypomina tę woń, to może być fenyloketonuria, która jest genetyczną chorobą metaboliczną. Najczęściej diagnozuje się ją tuż po urodzeniu i oznacza, że nasz organizm posiada deficyty enzymów wpływających na przemianę baterii. Przez to upośledzenie, do potu dostają się produkty przemiany materii, które nie powinny w nim występować. Jeśli, pomimo zachowania odpowiedniej higieny, zapach nie chce ustąpić, należy zgłosić się do specjalisty. Ignorowanie znaków dawanych nam przez organizm jest skrajnie niebezpieczne i może prowadzić do wielu nieprzyjemnych oraz niebezpiecznych powikłań.

Nietypowy zapach potu - wątroba woła o pomoc

Posiadasz częste bóle brzucha, ciągle jesteś wzdęty, a do tego nie masz apetytu? Jeżeli na wszystkie symptomy odpowiedziałeś twierdząco i w dodatku wyczuwasz w swoim pocie woń zgnilizny lub wątróbki wieprzowej, zgłoś się do lekarza. Ten nietypowy zapach potu może być jednym ze wskaźników patologii wątrobowych. Ten organ jest niezwykle obciążony - reguluje pracę całego ludzkiego ciała, dzięki niemu pozbywamy się toksyn z organizmu. Jeśli wątroba alarmuje, nie można jej ignorować. Potrzebna będzie pomoc i wizyta lekarza.

