Spis treści: 01 Jakie właściwości mają pomidory?

02 Kto nie powinien jeść pomidorów na śniadanie?

Jakie właściwości mają pomidory?

Wciąż dodaje się go do wielu produktów spożywczych. Eksperci alarmują!

Rośnie na parkingach i polach. Zrobisz z niego leczniczy odwar

Smak i zdrowie. Ten owoc to "eliksir życia"

Działa jak tarcza przed rakiem. Pij codziennie na czczo! Pomidory zawierają wiele cennych składników, witaminy A, C, K, B6, ale również cynk, żelazo, potas, miedź, mangan i beta-karoten. Są też źródłem likopenu, który jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Najwięcej tego przeciwutleniacza zawierają pomidory poddane obróbce termicznej, czyli przecier, koncentrat pomidorowy lub ketchup.

Te pyszne czerwone warzywa mają korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, zmniejszają ryzyko rozwoju niektórych nowotworów, przeciwdziałają zawałowi serca, opóźniają proces starzenia, niszczą wolne rodniki, a także stymulują produkcję kolagenu.

Pomidory świetnie działają na wzrok - powinni włączyć je do diety pacjenci z chorobami oczu. Są też wskazane dla osób chorujących na cukrzycę, powinny po nie sięgać też dzieci i kobiety w ciąży. Pomidory korzystnie wpływają na proces trawienia - są bogate w błonnik pokarmowy, mają mało kalorii, dlatego z powodzeniem mogą sięgać po nie osoby będące na diecie odchudzającej.

Reklama

Zdjęcie Osoby borykające się z problemami gastrycznymi nie powinny jeść pomidorów na czczo / 123RF/PICSEL

Kto nie powinien jeść pomidorów na śniadanie?

Mimo tych wszystkich zalet płynących ze spożywania pomidorów, istnieją też pewne przeciwskazania. Osoby, które na stałe przyjmują leki przeciwzakrzepowe, borykające się z anemią wynikającą z niedoboru kwasu foliowego i żelaza powinni sięgać po te warzywa z rozwagą. Obecna w nich tanina, w nadmiarze może ograniczać prawidłowe wchłanianie żelaza.

Wyniki badań wskazują również na to, że nie każda pora dnia jest odpowiednia, by delektować się smakiem pomidorów. Jak się okazuje, powinniśmy unikać jedzenia tych warzyw na śniadanie - szczególnie tyczy się to osób borykających się z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego.

Pacjentom chorującym na wrzody żołądka lub refluks żołądkowo-przełykowy zdecydowanie nie zaleca się jedzenia pomidorów na czczo. Wszystko to wina tanin, które mogą:

podnosić kwasowość w żołądku

podrażniać jego ściany

nasilać dolegliwości bólowe

Po zjedzeniu pomidorów o poranku może pojawić się zgaga, mdłości oraz uczucie pieczenia.

Czytaj także: Kto nie powinien jeść pomidorów? Sprawdź, czy jesteś na liście