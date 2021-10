Stringi to znane chyba wszystkim bardzo mocno wycięte majtki, które z przodu mają niewielki, trójkątny kawałek materiału, a z tyłu cienki, bardzo wąski paseczek. Po raz pierwszy projekt pojawił się na wystawie World’s Fair w 1939 roku. Miał służyć tancerkom w klubach nocnych, którym zakazano tańczyć nago.

Stringi - a właściwie "tangas", zaprojektowane przez Rudiego Gernreicha - zdobyły jednak popularność na brazylijskich plażach w latach 70., na których szybko zostały prawdziwym hitem. W latach 80. "sznurkowe majtki" trafiły do katalogu Victoria’s Secret i stały się modne w Ameryce Północnej oraz w Europie i zaczęły królować w szafach wielu kobiet.

Nic dziwnego. W stringach można wyglądać, a przede wszystkim czuć się seksownie i uwodzicielsko. Ponadto panie lubią je za to, że nie odznaczają się pod ubraniem.

Czy noszenie stringów jest zdrowe? Oto co mówią lekarze

Wiele kobiet zastanawia się jednak, czy noszenie stringów nie powoduje problemów zdrowotnych w okolicach intymnych. Taki rodzaj bielizny jest niewygodny i ciasny.

Co mówią na ten temat ginekolodzy? Ich opinia jest jednoznaczna - stwierdzają bowiem, że długotrwałe noszenie stringów może być niebezpieczne dla zdrowia. Chodzi przede wszystkim o wąski pasek materiału, który powoduje nieprzyjemne i groźne obtarcia krocza.

Co więcej, przez to że stringi przylegają ciasno do waginy i odbytu, mogą ułatwiać przedostawanie się bakterii z jelit i odbytu do narządów płciowych, co z kolei powoduje stany zapalne. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wybieramy stringi zrobione z syntetycznego, sztucznego materiału, który nie przepuszcza powietrza. Bielizna z takiego materiału powoduje, że mocniej się pocimy, a przez to łatwiej o rozwój infekcji. Ponadto wilgotne środowisko sprzyja powstawaniu grzybicy pochwy.

W tych sytuacjach nie zakładaj stringów

- Ze stringów najlepiej zrezygnować późną jesienią i zimą. Kiedy temperatura spada, tak mocno wycięte majtki łatwo mogą powodować przeziębienie i choroby układu moczowo-płciowego. Wystarczy tylko usiąść na zimnej i mało sterylnej powierzchni, a możemy nabawić się zapalenia przydatków lub pęcherza.

- Jeśli leczysz infekcję intymną, zdecydowanie wybierz inny rodzaj bielizny niż stringi. Powinnaś wtedy zadbać o to, aby zakładać oddychające, wygodne majtki z naturalnego materiału. W innym wypadku leczenie może okazać się nieskuteczne. Możesz także nabawić się dodatkowych otarć i podrażeń.

- Stringi nie są też dobrym wyborem podczas treningu. Ciasne, sportowe ubrania ze sztucznych tkanin, jak na przykład leginsy i wysiłek fizyczny sprawią, że na pewno się spocimy - to prosta droga do infekcji intymnych! Poza tym, podczas ćwiczeń łatwiej o przeniesienie bakterii z odbytu do pochwy.

- Nie zakładaj stringów podczas miesiączki. Ginekolodzy podkreślają, że wtedy rośnie pH pochwy, co sprawia, że łatwiej o namnażanie bakterii.

- W ciąży jest łatwiej złapać infekcję - powinnyśmy więc dbać o zdrowie okolic intymnych jeszcze bardziej niż zwykle. W związku z tym dobrze jest wtedy zrezygnować ze stringów.

Czy to oznacza, że mamy całkowicie zrezygnować ze stringów! Niekoniecznie! Raz na jakiś możemy je oczywiście założyć, jednak nie powinna być to nasza codzienna bielizna. Wystarczy pamiętać o kilku prostych regułach: wybierajmy te wykonane z naturalnych materiałów, a nie sztucznych i zakładajmy je na specjalne okazje, a na co dzień pozostańmy przy bardziej zabudowanych i wygodniejszych krojach.

