Naturalny miód jest naturalnym produktem, wytwarzanym przez pszczoły. Posiada nie tylko wysokie walory smakowe, ale również kosmetyczne i zdrowotne. Jest bogaty w wartości odżywcze, duże ilości witamin (A, witaminy z grupy B, C, kwas foliowy) oraz mikroelementów.

W czym pomaga miód? Lista jest naprawdę długa. Jest świetny na serce, obniża ciśnienie krwi, powstrzymuje miażdżycę. Ułatwia zasypianie i koi nerwy - jeśli nie możemy zasnąć, przestudzona herbatka z rumianku posłodzona miodem będzie dobrym pomysłem. A jednocześnie, dzięki zawartej glukozie, pobudza do pracy mózg.

Ponadto pomaga w walce z wrzodami żołądka, jest naturalnym środkiem na biegunkę, a także wspiera pracę wątroby i dróg żółciowych.

Miód jest też niezastąpiony w sezonie przeziębień - pomaga w walce z infekcją, zwłaszcza na choroby gardła, ma działanie bakteriobójcze.

Oczywiście naturalny miód ma także zbawienny wpływ na urodę, a jego właściwości nawilżające i rozjaśniające cerę są wykorzystywane w kosmetyce od setek lat.

Warto więc zajadać się miodem jak najczęściej. Jest on jednak dość drogim produktem - ale w sklepach możemy znaleźć tańsze zamienniki miodu pszczelego czyli miody sztuczne. Czy możemy zastąpić naturalny miód sztucznym?

Sztuczny miód. Jak powstaje?

Sztuczny miód to wynalazek XX wieku i czasów I wojny światowej. Nie ma nic wspólnego z miodem naturalnym produkowanym przez pszczoły - to syntetyczny produkt, który naśladuje w konsystencji i smaku miód naturalny.

Otrzymuje się go na skutek reakcji rozkładu cukrów złożonych - sacharozy - na cukry proste poprzez podgrzewanie z dodatkiem kwasu mrówkowego lub solnego jako katalizatora reakcji. Takie działanie prowadzi do rozpadu sacharozy na glukozę i fruktozę, z których powstaje syrop inwertowany. Po zneutralizowaniu sodą, dodaje się do niej barwniki, aromat oraz esencję smakową. To właśnie dzięki nim sztuczny miód niemal do złudzenia przypomina miód naturalny.

Sztuczny miód. Właściwości odżywcze

Sztuczny miód nie ma żadnych właściwości leczniczych ani kosmetycznych, które ma miód naturalny. Nie zawiera obecnych w miodzie pszczelim witamin, flawonoidów i wszystkich substancji, które pozytywnie działają na nasz organizm.

Wszystko dlatego, że sztuczny miód to po prostu syrop z sacharozy, do którego dodane są sztuczne aromaty zapachowe i smakowe. Nie jest więc wykorzystywany w medycynie ani kosmetyce.

Jak rozpoznać sztuczny miód?

Sztuczny miód z pozoru jest identyczny jak ten prawdziwy. Istnieje jednak sporo testów, które pozwalają nam stwierdzić, czy mamy do czynienia z miodem sztucznym czy pszczelim.

Wiele może nam powiedzieć smak i zapach produktu. Co prawda sztuczne miody zawierają dodatek odpowiednich aromatów, jednak, jeśli wiemy, jak pachnie i smakuje naturalny miód, powinniśmy być w stanie odróżnić go od sztucznego. Jego smak i zapach jest o wiele bardziej uboższy, nie tak charakterystyczny jak w przypadku prawdziwego miodu.

Poza tym jeśli mamy w domu słoik miodu, którego pochodzenia nie jesteśmy pewni, zwróćmy uwagę, czy się krystalizuje. Jeśli tak - mamy do czynienia z miodem pszczelim, u którego krystalizacja jest naturalnym zjawiskiem. Niektóre miody krystalizują nawet po kilku dniach, u innych trwa to kilka tygodni.

Miód najlepiej kupować od sprawdzonych dostawców lub prosto w pasiece. Wtedy mamy pewność, że miód jest prawdziwy. Kupując go w sklepie, koniecznie zwróćmy uwagę na etykietę. Producent musi na niej poinformować o syntetycznym pochodzeniu miodu, a także o składzie produktu. Jeśli widzimy, że zawiera on cukier, syrop glukozowo-fruktozowy czy słodziki oraz barwniki - to na pewno sztuczny miód. Istotną wskazówką będzie też cena - sztuczny miód jest o wiele tańszy od naturalnego.

Sztuczny miód czy prawdziwy? Łatwo to sprawdzić

Istnieje także kilka szybkich, prostych metod, które pozwolą nam stwierdzić, czy miód jest prawdziwy czy sztuczny.

Test na ołówek polega na tym, aby kroplę miodu nałożoną na rękę dotknąć czubkiem miękkiego ołówka (6B lub 8B). Jeśli miód nie zmienił koloru - jest prawdziwy, jeśli zmienił kolor na ciemny, oznacza, że jest sztuczny.

Według innej metody, możemy nabrać miód na łyżeczkę i nalać go na talerzyk. Prawdziwy miód powinien utworzyć kształt stożka. Sztuczny rozleje się po talerzu.

Możemy też wykonać test rozpuszczalności w wodzie. Musimy wlać do chłodnej wody miód cienkim strumieniem. Prawdziwy miód będzie lał się nieprzerwanym strumieniem, osiądzie na dnie i nie rozpuści się w wodzie. Sztuczny miód leje się porozrywanym strumieniem i szybko rozpuszcza się w wodzie.

