Stringi mają wiele fanek i noszone są chętnie przez kobiety na całym świecie, szczególnie w letnie, upalne dni. Część kobiet nosi jednak stringi przez cały rok - to błąd, bo jak przekonują lekarze mogą one mieć szkodliwy wpływ na zdrowie!

Noszenie stringów przyczyną infekcji układu moczowego?

Z badań wynika, że regularne i częste noszenie stringów może być przyczyną infekcji układu moczowego. Nie przyczynia się ono wprawdzie bezpośrednio do ich rozwoju, ale zwiększa ich ryzyko, szczególnie teraz, w okresie jesienno- zimowym.

Kształt stringów może natomiast sprzyjać przemieszczaniu się na cienkim pasku bakterii E.coli. Są one szczególnie groźne wtedy, gdy dotrą do cewki moczowej i mogą spowodować szybki rozwój infekcji.

Reklama

Noszenie stringów, a infekcje intymne

Zastanawiałeś się kiedyś, jaki masz typ osobowości oraz co mają do tego krew i flegma?

Chroni przed rozwojem komórek rakowych. Jak przygotować aroniówkę?

Domowe sposoby na katar. Sprawdź jak skutecznie się go pozbyć

Oto sygnały, które wysyła organizm przed zawałem. Nie bagatelizuj ich! Lekarze nie mają wątpliwości, że wykonane z syntetycznych materiałów stringi nie przepuszczają powietrza, a ponieważ wymagają prania w niższych temperaturach, mogą być przyczyną rozwoju drożdży, grzybów i niebezpiecznych bakterii.

Stringów powinny unikać kobiety już borykające się z infekcjami, swędzeniem czy tym bardziej wysypką w miejscach intymnych. Nie powinno także się ich zakładać podczas miesiączki - w tym czasie wzrasta bowiem pH pochwy, co sprzyja rozwojowi bakterii.

Choć wiele kobiet uważa stringi za jedne z najwygodniejszych majtek i chętnie zakłada je nawet na trening, to lekarze przestrzegają przed ćwiczeniem w tego typu bieliźnie. W połączeniu z obcisłymi leginsami i potem, znacznie zwiększa ono ryzyko rozwoju infekcji intymnych. Stringów nie powinny wybierać także kobiety w ciąży.

Zobacz także: O jakiej chorobie świadczą upławy?

Czy stringi mogą być przyczyną hemoroidów?

Choć od czasu do czasu pojawiają się informacje, że noszenie stringów może być przyczyną rozwoju hemoroidów, to póki co nie ma na to żadnych naukowych dowodów. Część lekarzy przychyla się jednak do tezy, że kobiety wybierające ten typ bielizny mogą być bardziej narażone na ich rozwój. Jedno jest pewne - osoby już borykające się z hemoroidami powinny kategorycznie unikać stringów i wybierać wygodne majtki bawełniane.

Lekarze mają jednak dla fanek stringów także dobre wiadomości - nie muszą one całkowicie rezygnować z ich noszenia. Jeśli nie cierpią na poważne infekcje intymne czy choroby układu moczowego lub odbytu, mogą od czasu do czasu ubrać stringi, ale ważne, by był to wybór okazjonalny.

Stringi należy zmieniać codziennie i prać w temperaturze, która pozwoli zabić bakterie i grzyby. Dodatkowo po praniu warto je także dokładnie przeprasować.

Zobacz również:

Piżama, pościel, bielizna: Jak często je zmieniać, by być zdrowym?