Nowy koronawirus? Naukowcy odkryli go u nietoperzy

"Odkryliśmy nowego koronawirusa, który jest blisko spokrewniony z wirusem MERS. Na razie NeoCoV szerzy się między nietoperzami, ale jeśli zmutuje, może przenieść się na ludzi i wywoływać śmiertelną chorobę" — donoszą naukowcy z Uniwersytetu w Wuhanie i Chińskiej Akademii Nauk.

Bill Gates o Omikronie. Niepokojąca prognoza miliardera Wirus ten został odkryty w Republice Południowej Afryki i póki co roznosi się wśród nietoperzy, jednak naukowcy już spekulują o jego mutacji i możliwości zarażenia się przez człowieka.

Jeżeli wirus zmutowałby, to NeoCoV mógłby wnikać do organizmu człowieka tą samą drogą, co SARS-CoV-2, poprzez receptory komórkowe ACE2.



WHO jednak sceptycznie podchodzi do alarmu chińskich badaczy.



"Dopiero dalsze badania pokażą, czy opisany przez chińskich badaczy wirus będzie stanowił zagrożenie dla ludzi" - przekazała w czwartek 27 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia agencji TASS.



Dlatego także należy wstrzymać się z wszelkimi daleko idącymi wnioskami.



Choroby odzwierzęce znane są ludzkości od lat

Zdjęcie Nowy koronawirus powstał wśród nietoperzy / Wojciech J. Gubała / Polsat News

Choroby odzwierzęce, czyli zoonozy lub antropozoonozy to zakaźne lub pasożytnicze choroby zwierząt, które mogą przenosić się także na człowieka. Dzieje się to poprzez bezpośredni kontakt lub kontakt z surowcami.



Światu znane były już pandemie lub epidemie chorób odzwierzęcych. Co pewien czas zagrożeniem dla ludzkości jest ptasia lub świńska grypa, dobrze znany naukowcom SARS. W wielu krajach nadal panuje wścieklizna, ebola, denga, czy występujące także w Polsce kleszczowe zapalenie mózgu.



Wpływ na powstawanie takich wirusów wśród zwierząt, na ich mutację i możliwość zarażenia się przez człowieka, ma wiele czynników - od wrażliwości gatunków, poprzez warunki społeczno-gospodarcze, działania profilaktyczne, aż po czynniki ekologiczne.



Pandemie grypy ptasiej i świńskiej pokazały, jak groźne mogą być zoonozy. Wirus Ebola, SARS, wirusy świńskiej i ptasiej grypy to jedne z najgroźniejszych znanych ludzkości przypadków, które siały spustoszenie na świecie.



Wścieklizna, świńska i ptasia grypa

Zdjęcie Szczepienie psów przeciw wściekliźnie jest obowiązkowe w Polsce każdego roku / 123RF/PICSEL

Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Stąd coroczny obowiązek w Polsce szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Mimo tego corocznie na świecie na wściekliznę umiera około 55 tys. osób, a prócz psów i kotów chorują też inne zwierzęta, jak lisy, jeże, czy bydło.



W latach 1918-1919 świat zaatakowała "hiszpanka", która pochodzi od wirusa grypy świńskiej. Spowodowała ona śmierć od 40 do 100 mln osób na całym świecie. Obecnie najlepiej pamiętamy zmagania z A/H1N1, czyli odmianą świńskiej grypy w 2009 roku. Ta choroba także zbierała żniwa na całym świecie.



Natomiast ptasia grypa, czyli influenza ptaków występuje powszechnie u ptaków i jest wywołana przez typ A wirusa grypy. Najgroźniejszym obecnie szczepem wirusa jest szczep H5N1. Po raz pierwszy stwierdzono go w Hongkongu w 1997 roku.



Zdjęcie Dwa ogniska grypy ptaków zostały wykryte na początku listopada w powiecie siedleckim. W gospodarstwach tych hodowano indyki / Oli Scarff / AFP

