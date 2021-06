Od lat nie może się uśmiechać. Straciła większość zębów

Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Mało kto jednak zwraca na nie uwagę, kiedy nie możemy pochwalić się równie pięknym uśmiechem – przekonuje młoda Amerykanka, która wyjątkowo otwarcie opowiada o swoich problemach zdrowotnych.

Brooke Johnson ma dopiero 24 lata, a stan uzębienia porównywalny ze staruszką. Z roku na rok jest coraz gorzej, bo podstępna choroba nadal sieje spustoszenie. Jedynym ratunkiem okazują się implanty, ale nie stać jej na zabieg.

To właśnie dlatego postanowiła ujawnić swój największy kompleks i poprosić internautów o wsparcie.

Kobieta pracuje dorywczo jako kelnerka. Utrzymuje się samodzielnie z niskiej pensji i niewiele większych napiwków. Pieniędzy wystarcza jej tylko na przeżycie, a usługi medyczne to ogromny wydatek. Tym bardziej, kiedy nie masz ubezpieczenia zdrowotnego.

Problem pojawił się, gdy była nastolatką. To właśnie wtedy z niewyjaśnionego powodu zaczęła tracić szkliwo w zębach. W efekcie stawały się coraz słabsze i zaczęły samoczynnie wypadać. Ucierpiał na tym nie tylko wizerunek, ale też zdrowie.

Brooke już kilkakrotnie była hospitalizowana z powodu infekcji dziąseł.

Dziś nie ma już większości zębów, a te które pozostały, nadają się jedynie do usunięcia. Konieczna jest skomplikowana operacja, bo korzenie naciskają bezpośrednio na nerwy. Nie wspominając o wstawieniu drogich implantów, aby 24-latka mogła wreszcie szeroko się uśmiechnąć.

"Jak możecie się domyślić, to dewastująca sytuacja dla młodej kobiety" – czytamy w opisie zbiórki uruchomionej w sieci przez jej przyjaciółkę. Do tej pory zebrano kilka tysięcy dolarów. To wystarczy na rozpoczęcie leczenia.



Straciłam zęby, a razem z nimi pewność siebie. Wierzę, że wkrótce je odzyskam

– wyznaje dzielna pacjentka.

Dzięki nagłośnieniu sprawy ma coraz więcej zagorzałych kibiców, którzy czekają na pierwsze efekty jej przemiany.

