Pogromcy tkanki tłuszczowej i ociężałości. Jedz, gdy waga pnie się w górę

Spis treści: 01 Energia niezbędna nam do życia. Kalorie, czyli nasze paliwo

02 Jedząc chudnij! To możliwe, gdy wybierasz odpowiednie produkty

03 Produkty o "ujemnej kaloryczności". Sięgaj po nie jak najczęściej

Energia niezbędna nam do życia. Kalorie, czyli nasze paliwo

Produkty, które spożywamy każdego dnia, dają nam siłę i energię do funkcjonowania. W drodze rozwoju nauki nauczyliśmy się liczyć za pomocą określonej miary, ile takiej energii potrzebujemy, by nasze ciało było zdrowe i szczupłe.

13 połączeń produktów, które sprawiają, że tyjemy Dlatego tak ważne są kalorie, czyli po prostu jednostka miary energii. Dokładniej mówiąc, to przez kalorie wyznacza się ilość energii potrzebnej do podniesienia temperatury 1 g wody o 1°C przy ciśnieniu jednej atmosfery. Taki proces zachodzi w każdej komórce naszego ciała przez wszystkie dni od narodzin aż do śmierci... nieustannie.

Musimy więc dostarczać swojemu ciała energii, czyli kalorii, by miało siłę przeprowadzać wszystkie niezbędne do życia procesy. Kiedy jednak dostarczymy tych kalorii zbyt wiele przez dłuższy czas, a organizm nie ma jak spożytkować tej energii, odkłada się ona w postaci tłuszczu w naszym ciele.

Zapotrzebowanie kaloryczne ustala się, biorąc pod uwagę:

płeć

aktywność fizyczną

choroby

wiek

aktualną masę ciała

Jedząc chudnij! To możliwe, gdy wybierasz odpowiednie produkty

Zdjęcie Zdrowe nawyki żywieniowe nie tylko chronią przed otyłością, ale także przed wieloma poważnymi chorobami metabolicznymi / 123RF/PICSEL

W obecnych czasach spotykamy się ze sporą ilością żywności przetworzonej, która zawiera sporo szkodliwych dla organizmu składników. To nadwyżka kaloryczna i przewaga tłuszczu, chemicznych "ulepszaczy" powoduje, że nasze ciała nie funkcjonują tak idealnie, jakby mogły, nie wykorzystując w pełni potencjału.

Dlatego tak ważne jest to, by zwracać uwagę na to, co się je. Obsesyjne liczenie kalorii także nie wpływa korzystnie, tym razem na nasze zdrowie psychiczne i może prowadzić do zaburzeń odżywiania.

Jednak, gdy pragniemy schudnąć, to powinniśmy posiadać przynajmniej ogólną wiedzę na temat wartości odżywczych danych produktów.

Tak też powstała lista produktów o ujemnej kaloryczności. Choć takie produkty w rzeczywistości nie istnieją, to możemy wyodrębnić produkty, które posiadają mało kalorii, niski indeks glikemiczny i są bogate w błonnik. Zestaw tych właściwości sprawia, że po prostu szybciej chudniemy.

Produkty o "ujemnej kaloryczności". Sięgaj po nie jak najczęściej

Zdjęcie Zielona dieta pomaga w zrzuceniu zbędnych kilogramów / 123RF/PICSEL

O ujemnych kaloriach mówi się najczęściej w odniesieniu do produktów, które dostarczają bardzo małej ilości energii, czyli mają mało kalorii. Aby strawić te produkty, organizm potrzebuje znacznie więcej energii, niż dostarczają je same spożywane warzywa, czy owoce.

Komponowanie jadłospisu, który zawiera niskokaloryczne warzywa i owoce, ma dawać ujemny bilans energetyczny. To w tym tkwi cała tajemnica "ujemnych kalorii".

Na liście produktów o ujemnej kaloryczności znajdują się:

zielony ogórek

cukinia

seler naciowy

kapusta

szparagi

sałata

kalarepa

fasolka szparagowa

Są to najczęściej zielone warzywa, więc łatwo zapamiętać, że to właśnie ten kolor warto wybierać na stoisku warzywnym. Jednak nie tylko warzywa wiodą tu prym. Często można spotkać się z opinią, że podczas procesu odchudzania nie powinniśmy spożywać owoców, które zawierają cukier pod postacią fruktozy.

Zdjęcie Na liście "naturalnych spalaczy" tłuszczów znajdują się m.in. gruszki i jabłka / 123RF/PICSEL

Nie wszystkie owoce są jednak cukrową pułapką. Okazuje się, że "ujemne kalorie" posiadają:

truskawki

maliny

jagody

borówki

śliwki

gruszki

jabłka

Pamiętajmy, że te produkty nie mogą stanowić całej naszej diety. Organizm do odpowiedniego funkcjonowania potrzebuje zbilansowanej i różnorodnej diety, w której występują białka, węglowodany i tłuszcze.

Wyżej wymienione produkty mogą stanowić jedynie bazę naszego codziennego menu.

