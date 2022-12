Spis treści: 01 Woda i napary ziołowe w diecie odmładzającej

02 Chlorofil filarem diety młodości

03 Antocyjany dla hamowania procesów starzenia

04 Błonnik - wymiata toksyny i utrwala młodość

05 Kwasy omega-3 dla przedłużenia młodości komórek

Woda i napary ziołowe w diecie odmładzającej

Kluczem do dobrego odżywienia jest właściwe nawodnienie komórek. Latem, gdy jest gorąco, częściej odczuwamy pragnienie i choć bardziej się pocimy, dobowy bilans wodny wielu osób jest zdecydowanie lepszy niż zimowy. W chłodniejszych miesiącach roku mamy mniejszą ochotę na zimne napoje. Są osoby, które przez całą zimę piją niemal wyłącznie kawę i herbatę. Kłopot w tym, że żaden z wymienionych płynów nie ma właściwości nawadniających. Zarówno kawę, jak i czarną herbatę charakteryzuje silnie kwaśny odczyn. Nie wliczają się do bilansu wodnego.

Nie masz zimą ochoty na zimną wodę? Zamień ją na ciepłą wodę i napary ziołowe, a także herbaty, które - w odróżnieniu od czarnej - nawadniają. Warto sięgnąć po białą, zieloną, czerwoną, a także rooibos i yerba mate. Dorosły człowiek powinien wypić minimum 2 litry płynów nawadniających w ciągu doby. Susza w komórkach (niewystarczające nawodnienie) sprzyja ich szybszemu starzeniu. Woda jest bazowym kosmetykiem w pielęgnowaniu młodości.

Chlorofil filarem diety młodości

Zdjęcie Zielona dieta odstresowuje / 123RF/PICSEL

Zielone warzywa i owoce powinny być stałym elementem każdej diety. Odpowiedzialny za ich kolor chlorofil jest nie tylko barwnikiem, ale też silnym antyoksydantem. Neutralizując toksyczne działanie wolnych rodników, chlorofil zwiększa wydajność systemu immunologicznego w walce z drobnoustrojami chorobotwórczymi, ale przede wszystkim odpowiada za dostawę tlenu do wszystkich tkanek i komórek organizmu. Oczyszcza i wspiera niezakłóconą pracę układu limfatycznego.

Nawodnione, dotlenione i odżywione komórki to najskuteczniejsza recepta na zachowanie witalności i młodości. Zależy ci na utrzymaniu organizmu w optymalnej formie? Włącz do codziennego jadłospisu zielone warzywa liściaste, takie jak nać pietruszki i selera, szpinak, jarmuż, rukolę, roszponkę i inne rodzaje sałat. Przy odrobinie dobrych chęci zielone listki możesz bez trudu wyhodować na własnym parapecie i cieszyć się ich smakiem przez cały rok.

Zdjęcie To co jesz dziś, ma kluczowy wpływ na to, jak będziesz funkcjonować w przyszłości / 123RF/PICSEL

Antocyjany dla hamowania procesów starzenia

Warzywa i owoce o mocno wybarwionych skórkach, przybierające odcienie od ciemnej czerwieni przez granat, fiolet aż do czerni, są doskonałym wyborem w diecie, której celem jest hamowanie procesów przedwczesnego starzenia komórek. To one obfitują w antocyjany, związki o wyjątkowym potencjale przeciwutleniającym, które są odpowiedzialne za kolor tych roślin. Chcesz jak najdłużej cieszyć się dobrą pamięcią, koncentracją i jędrną skórą? Włącz na stałe do jadłospisu:

borówki amerykańskie

czarne jagody i porzeczki

ciemne winogrona

jeżyny

śliwki

bakłażany

czerwoną kapustę i cebulę

czerwone buraki

Owoce najlepiej zjadać na surowo, zwłaszcza w sezonie. Kapusta, cebula i buraki również są najcenniejsze, gdy spożywamy je bez obróbki termicznej. Bakłażan jej wymaga, gdyż nie może być spożywany na surowo.

Błonnik - wymiata toksyny i utrwala młodość

Zdjęcie Błonnik pokarmowy może zmniejszyć ryzyko raka okrężnicy / Picsel / 123RF/PICSEL

Wiele osób sądzi, że dla zachowania młodości warto przejść na dietę lekkostrawną, ale to nie do końca jest prawdą. Owszem, produkty gotowane zawsze są zdrowsze niż smażone, ale polecana rekonwalescentom dieta uboga w błonnik nie będzie miała korzystnego wpływu na stan odżywienia i hamowanie procesów przedwczesnego starzenia u osób zdrowych.

Bogate w błonnik warzywa i owoce, a także produkty z pełnego ziarna, dają uczucie sytości, są skarbnicą cennych składników odżywczych i sprzyjają usuwaniu z organizmu toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii. Sprawnie działający i oczyszczony z toksycznych substancji organizm działa wydajniej i wygląda młodziej.

Zdjęcie Odpowiednie nawodnienie to klucz do regeneracji starzejących się komórek / 123RF/PICSEL

Kwasy omega-3 dla przedłużenia młodości komórek

W trosce o hamowanie przedwczesnego starzenia komórek - nie tylko skóry, ale całego organizmu - konieczne jest włączenie do diety produktów bogatych w najbardziej pożądany rodzaj tłuszczów, czyli kwasy omega-3. Ich źródłem są tłuste ryby morskie, migdały, orzechy, pestki słonecznika i dyni, nasiona sezamu, siemienia lnianego czy chia oraz tłoczone na zimno oleje roślinne. Dobrej jakości tłuszcze stabilizują błony komórkowe, biorą udział w syntezie hormonów i mają właściwości przeciwzapalne. Obecne w diecie kwasy omega-3 poprawiają kondycję skóry, oczu, kości i stawów, serca oraz mózgu.

Jak często powtarzamy, wiek to tylko liczba. Warto dbać o witalność i dobre samopoczucie, dzięki którym czujemy się młodziej.

