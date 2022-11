Dynia jest świetnym źródłem beta-karotenu, działa przeciwpasożytniczo i ochronnie na układ pokarmowy. A co z pestkami? Świeże pestki z dyni przygotowane w odpowiedni sposób mogą być smacznym dodatkiem do wielu potraw. Eksperci przekonują, że ich działanie na organizm jest niesamowite.

Rodzaje pestek z dyni

W jednej dyni można znaleźć od 500 do 1000 chrupiących pestek. W zależności od dyni, z jakiej pochodzą, możemy podzielić je na kilka rodzajów, które są dostępne w sprzedaży do bezpośredniego spożycia. Różnią się nieco wyglądem oraz smakiem, a należą do nich:

Pestki dyni "shine skin" - jest to rodzaj pestek o lśniącej, kremowej powłoce łupiny. Mają one owalny kształt, są płaskie o zaostrzonym końcu. Mają od 10 do 11 mm długości

- jest to rodzaj pestek o lśniącej, kremowej powłoce łupiny. Mają one owalny kształt, są płaskie o zaostrzonym końcu. Mają od 10 do 11 mm długości Pestki dyni "snow white" - wyróżniają się one śnieżnobiałą barwą łupiny. Są płaskie, nieco asymetryczne. Ich wielkość oscyluje od 9 do 11 mm

- wyróżniają się one śnieżnobiałą barwą łupiny. Są płaskie, nieco asymetryczne. Ich wielkość oscyluje od 9 do 11 mm Pestki dyni GWS - są uprawiane bez łupiny, a ich charakterystyczną cechą jest jądro o ciemniejszej, zielonkawej barwie. Nie posiadają łupiny

- są uprawiane bez łupiny, a ich charakterystyczną cechą jest jądro o ciemniejszej, zielonkawej barwie. Nie posiadają łupiny Pestki dyni styryjskiej - są wyjątkowe i unikalne, pokryte cienką powłokę zamiast łupiny, dzięki czemu można zjadać je w całości. Pestki dyni styryjskiej są płaskie, o owalnym kształcie, na jednym końcu zaostrzone. Mają barwę ciemnozieloną. Poleca się je szczególnie jako przekąskę czy dodatek do potraw, ponieważ są naturalnie pozbawione łusek i mogą być spożywane na surowo, jak i w formie prażonej

Pestki z dyni źródłem witamin i minerałów

Zdjęcie Pestki z dyni można wysuszyć w piekarniku, dzięki czemu będą chrupiącym dodatkiem do sałatek czy zup / 123RF/PICSEL

Te niepozorne nasionka, jak się okazuje, są źródłem łatwo przyswajalnego białka, magnezu, potasu i wapnia, żelaza oraz cennych, wielonienasycone kwasów tłuszczowych. Ponadto w pestkach dyni znajdziemy też:

mangan

fosfor

miedź

cynk

witaminy: E, B,B2, B6, C oraz D

Na co pomagają pestki z dyni?

Kuchnia Dynia – czy można spożywać ją na surowo? Każdy, kto zmaga się z problemami z sercem czy nadciśnieniem, powinien włączyć pestki z dyni do codziennej diety. Liczne badania dowiodły także, że zarówno potas, jak i magnez świetnie wpływają na pracę serca i mogą nawet chronić przed rozwojem chorób tego narządu. Potas odpowiada za uaktywnienie enzymu potrzebnego do pobudzenie serca do pracy, magnez natomiast pozwala na bardziej wydajną pracę i minimalizuje ryzyko zaburzeń jego rytmu.

W niewielkich pestkach ukrytych we wnętrzu dyni znajdziemy także kwasy fenolowe, będące silnymi przeciwutleniaczami. Dla osób chcących chronić serce są szczególnie cenne, gdyż nie dopuszczają do tworzenia zakrzepów i odpowiadają też za utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.

Dodatkowo wykazano też, że jedzenie pestek z dyni, może zapobiegać hipercholesterolemii - mogącej podobnie jak nadciśnienie, przyczynić się do wystąpienia udaru mózgu.

Eksperci ds. żywienia zapewniają także, że pestki dyni to doskonałe pożywienie, mające zbawienny wpływ na układ nerwowy. Powinny znaleźć się również w diecie osób cierpiących na skurcze mięśni, narażonych na długotrwały stres, a także mających tendencję do "łapania" infekcji sezonowych.

Ponadto udowodniono, że pestki z dyni za sprawą swoich dobroczynnych składników wpływają na:

lepszą kondycję włosów i paznokci

są pomocne przy obniżonym nastroju, niepokoju, bezsenności

korzystnie działają na prostatę

wspierają układ odpornościowy

pomagają utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi

mogą być pomocne w zwalczaniu pasożytów jelitowych

Ile dziennie pestek z dyni można zjeść?

Mimo iż pestki z dyni mają nieocenione właściwości, należy pamiętać o ich kaloryczności. 100 g pestek z dyni to około 560 kcal, więc nie można objadać się z nimi bez umiaru. Garść pestek z dyni dziennie jako dodatek do jogurtu, zupy, owsianki czy sałatki będzie najrozsądniejszym rozwiązaniem. Dzienna zalecana dawka to około 30 g.

Zdjęcie Pestki z dyni świetnie działają na układ krążenia i mogą przeciwdziałać chorobom serca / 123RF/PICSEL

Pestki z dyni - przeciwskazania

Warto wiedzieć, że mimo wielu zalet, jedzenie pestek z dyni może wiązać się również z pewnym ryzykiem. Zawierają one bowiem sporą dawkę kwasów omega-6, których zbyt duża ilość działa prozapalnie na organizm. Nie należy więc przesadzać z ich ilością, bo w nadmiarze mogą przyczynić się też do problemów trawiennych.

Czy wszystkie pestki z dyni są jadalne?

Nie wszystkie pestki dyni nadają się do spożycia - wyjątkiem są np. nasiona popularnej odmiany Hokkaido. Ich zjedzenie może skutkować efektem przeczyszczającym. Ponadto mają mało miąższu, są więc dość suche i suszone w piekarniku mogą łatwo się przypalić.

