Ile wody pić dzienne? To zalecana dawka

Woda to podstawowy materiał budulcowy każdej komórki organizmu. Szacuje się, że dorosły człowiek powinien dziennie wypijać od dwóch do trzech litrów wody. Wahania w zalecanej dawce wynikają z odmiennych stylów życia, a także różnicy płci, czy też wagi i wzrostu. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Medycyny mężczyźni powinni wypijać łącznie około trzech litrów płynów dziennie, natomiast kobiety nieco ponad dwa litry. Latem dzienna dawka powinna być jednak nieco większa - ze względu na większą potliwość. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, by podczas upałów wypijać około czterech litrów wody w ciągu doby.

Reklama

Odwodnienie niesie ze sobą szereg groźnych konsekwencji. Wpływa zarówno na nasze samopoczucie, jak i na stan naszego zdrowia. Jednak nadmiar wody także może szkodzić. Jeśli wypijamy dziennie znacznie więcej niż rekomendują specjaliści, możemy spotkać się z przykrymi skutkami. Czym jest przewodnienie i jak je rozpoznać?

Zdjęcie Picie powyżej 10 litrów wody dziennie prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych / 123RF/PICSEL

Przwodnienie: czym się charakteryzuje?

Organizm zdrowiej osoby jest w stanie wydalić w ciągu doby do 10 litrów moczu. Oznacza to, że przyjęcie większej ilości płynów może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. Przewodnienie hipotoniczne, nazywane jest potocznie również zatruciem wodnym. To zaburzenie gospodarki elektrolitowej.

Stan przewodnienia hipotonicznego występuje niezwykle rzadko. Zazwyczaj dotyczy sportowców pijących ogromne ilości wody po dużym wysiłku fizycznym np. po zawodach. Konsekwencje przewodnienia hipotonicznego mogą być poważne - jednym ze skutków jest upośledzenie pracy nerek.

Zdjęcie Obrzęk to jeden z objawów przewodnienia / 123RF/PICSEL

Objawy przewodnienia. Rozpoznaj we wczesnym stadium!

Przewodnienie zaczyna się bardzo niewinnie, dlatego pierwsze objawy trudno jest rozpoznać i prawidłowo sklasyfikować. Na początku osoby przyjmujące zbyt dużą ilość płynów mogą odczuwać nudności, bóle głowy. Charakterystycznym objawem przewodnienia są także obrzęki zlokalizowane w okolicy podudzi i kostek. Zbyt częste oddawanie moczu także jest niepokojącym sygnałem.

Wraz z czasem mogą pojawić się bardziej poważne objawy przewodnienia:

wzrost ciśnienia tętniczego

osłabienie mięśniowe,

wzrost akcji serca,

wzrost masy ciała,

zaburzenia neurologiczne.

***

Zobacz również:



Pijesz zbyt mało wody? Oto możliwe konsekwencje

Czy można przedawkować wodę? Oto objawy!

Osiem szklanek wody codziennie?