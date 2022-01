Roślinne nie zawsze oznacza zdrowe. Na te produkty uważaj podczas zakupów

Zdrowie

Dołącz do nas:

"Chęć, by żyć zdrowo i dbać o środowisko zmienia sposób żywienia ludzi w całej Europie – i to jest wspaniałe – ale trzeba pamiętać, że diety roślinne bardzo różnią się od siebie i nie powinny być z automatu uważane za zdrowe" – zaznaczył dr Kremlin Wickramasinghe, szef Europejskiego Biura ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Niezakaźnych WHO. Jak się okazuje, wiele roślinnych produktów dostępnych w sklepach zalicza się do ultra przetworzonej żywności. Jedzenie ich negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Na jakie produkty należy szczególnie uważać?

Zdjęcie Grupa wegan i wegetarian stale się powiększa. Jak się okazuje, niektóre produkty roślinne, niekoniecznie są zdrowe / 123RF/PICSEL