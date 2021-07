Zespół zaprosił do badania kobiety przechodzące menopauzę, które deklarowały, że doświadczają uderzeń gorąca jeden lub więcej razy dziennie. Ochotniczki zostały podzielone na dwie grupy. Jedna z nich nie zmieniła swojej codziennej diety. Druga grupa została poproszona o stosowanie przez 12 tygodni niskotłuszczowej diety wegańskiej, która zakładała spożywanie pół szklanki ugotowanej soi dziennie. Zespół badaczy podkreślił, że podczas badania opierano się wyłącznie na diecie, nie stosowano żadnych leków hormonalnych ani ekstraktów.

Wyniki badania, jak wskazują jego autorzy, okazały się niezwykle obiecujące. W grupie kobiet, które przeszły na dietę jarską, średnia liczba umiarkowanych do ciężkich uderzeń gorąca spadła z pięciu do jednego dziennie. A u 59 proc. badanych zostały one całkowicie wyeliminowane.

"To ogromna zmiana dla kobiet po 45. roku życia i starszych. To znacząca poprawa jakości życia" - skomentował w artykule opublikowanym w "Menopause: The Journal of the North American Menopause Society" jeden z autorów badania, lekarz i badacz kliniczny Neal Barnard z Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona. Dodał, że dzięki zmianie nawyków żywieniowych wiele kobiet może odczuć natychmiastową ulgę w czasie przekwitania bez stosowania leków.

Szacuje się, że około 80 proc. kobiet po menopauzie cierpi na uderzenia gorąca, które najpierw objawiają się narastaniem gorąca w klatce piersiowej. Zazwyczaj prowadzą do pocenia się, zaczerwienienia twarzy i szybkiego bicia serca. Ataki trwają zwykle od dwóch do trzydziestu minut i powtarzają się kilka razy w ciągu dnia.

