Skuteczne sposoby problem opuchniętych nóg

Zdrowie

W Polsce od kilku dni mamy do czynienia z potężnymi upałami, które dla wielu z nas dają się mocno we znaki. Podczas tak wysokich temperatur zdarza się często, że narzekamy na spuchnięte i ociężałe nogi. Czy istnieją sprawdzone sposoby, na szybką i skuteczną ulgę przy takich dolegliwościach? Okazuje się, że tak. Oto one.

Zdjęcie Przyczyną opuchniętych nóg może być zatrzymanie wodzy w organizmie / 123RF/PICSEL