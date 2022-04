Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował właśnie, że w trybie natychmiastowym wycofuje z obrotu na terenie całego kraju popularny suplement diety z witaminą D. Chodzi o produkt leczniczy Vigantol.

Pofalowana płytka paznokcia - jakie są przyczyny? Vigantol to dobrze znany suplement w postaci kropli doustnych zawierający witaminę D3. Stosuje się go w zapobieganiu krzywicy u wcześniaków i dzieci, ale także u dorosłych. W naszej szerokości geograficznej podaje się go także w celu zapobiegania niedoborom witaminy D, a nawet w leczeniu osteoporozy u dorosłych.

GIF wycofuje popularny suplement z witaminą D. Sprawdź, czy masz go w domu

GIF, który zdecydował się na wycofanie popularnego suplementu z aptek podał dokładne dane produktu:

Vigantol (Cholecalciferolum), 500 mcg/ml (20 000IU/ml), krople doustne, roztwór

numer serii L 20CQ046

termin ważności: 02.2025

podmiot odpowiedzialny: P&G Health Germany GmbH

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Za powód wycofania konkretnej serii produktu Vigantol podano uzyskanie wyniku poza specyfikacją w zakresie parametru - zawartość substancji czynnej.

Masz w domu wycofany lek? Oto, co możesz zrobić

Jeśli masz w domu ten lub inny, wycofany ze sprzedaży produkt leczniczy, powinieneś pozbyć się go w jak najbardziej bezpieczny sposób. Najlepszym rozwiązaniem jest oddanie go do najbliższej apteki. W większości aptek znajdują się już specjalne pojemniki na przeterminowane lub, tak jak w tym wypadku, wycofane leki. Takie pojemniki znajdują się już także w przychodniach i szpitalach.

