- Nasze badanie potwierdziło m.in. dużą rolę intensywności nawykowej aktywności, czyli np. szybkiego chodzenia, w wolniejszym skracaniu telomerów. Sugeruje to, że tak proste do pozyskania dane, jak informacje o tym, jak ktoś chodzi na co dzień, mogą być dobrym sposobem identyfikacji osób bardziej zagrożonych chorobami przewlekłymi lub szybszym starzeniem się. Regulacja tempa chodzenia może zaś okazać się skuteczną metodą interwencyjną wspomagającą leczenie. Będziemy to dalej badać, ale wydaje się, że warto, aby zalecania odnośnie zdrowego stylu życia mówiły więc nie tylko o dziennej liczbie kroków, ale też tempie ich wykonywania