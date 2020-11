Tego nie wiesz o popularnych witaminach

Witaminy to substancje, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jesteśmy coraz bardziej świadomi ich pozytywnego wpływu, dlatego chętnie stosujemy suplementy i zmieniamy nawyki żywieniowe. Nie każdy jednak wie, że substancje te mają także mniej znane właściwości. Przedstawiamy najciekawsze z nich.

Witamina C

Witamina C najczęściej kojarzy nam się z odpornością. Nic dziwnego, w końcu świetnie wzmacnia organizm i nie bez powodu specjaliści zalecają spożywanie jej zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. To jednak nie jest jedyna zaleta. Witamina C ma więcej prozdrowotnych właściwości.

Powinny polubić ją osoby, którym zależy na idealnej skórze. Dlaczego? Otóż witamina C bierze udział w syntezie kolagenu, który nie powstanie bez jej uczestnictwa. Z kolei kolagen odpowiada za stan naszej skóry, a także naczyń krwionośnych, kości, dziąseł i zębów. Witamina C staje się więc obowiązkowym elementem pielęgnacji i coraz częściej znajdziemy ją w kremach do twarzy, tonikach czy esencjach nawilżających.

Witamina C kojarzy się głównie z cytrusami — pomarańczami, cytrynami czy grejpfrutami. Nie każdy jednak wie, że to wcale nie one są jej głównym źródłem. Okazuje się bowiem, że najbardziej bogata w witaminę C jest żółta papryka. Szacuje się, że jedna sztuka zawiera podobną ilość witaminy C co 15 cytryn.

Witamina C jest witaminą, którą powinien uzupełniać każdy z nas. Z pewnością jednak można wyróżnić grupy osób, które szczególnie potrzebują suplementacji. To przede wszystkim palacze i osoby nadużywające alkoholu. Obie używki przyspieszają wydalanie witaminy C. Z tego powodu osoby te mogą potrzebować nawet o 50 proc. więcej witaminy C niż inni.

Witamina D

Nie każdy wie, że nazywanie witaminy D "witaminą" jest umowne. Substancja ta bowiem nie zalicza się do witamin, a hormonów steroidowych. Od witamin, chociażby wspomnianej wcześniej witaminy C, różni się tym, iż organizm nie pozyskuje jej np. z pokarmem, a wytwarza samodzielnie. Na podobnej zasadzie dostarczana jest witamina K.

Niedobór witaminy D jest jedną z najczęściej występujących hipowitaminoz. Szacuje się, że problem ten pojawiać się może u ponad 40 proc. ludzi na świecie. Brak witaminy D jest niezwykle trudny do diagnozowania. Pojawiające się wówczas objawy są mało charakterystyczne i z łatwością mogą zostać pomylone z innymi dolegliwościami. Sprawia to, że niedobór witaminy D zyskał nawet specjalne określenie "cichej epidemii".

Najnowsze badania pozwalają również przypuszczać, że niedobór ten może powodować zwiększenie ryzyka zakażenia koronawirusem (COVID-19). Hipotezę potwierdzają obserwacje hiszpańskich pacjentów, u których w marcu aż w 80 proc. przypadków występował niedobór witaminy D. Podobne wyniki zaobserwowano także w Wielkiej Brytanii. Wiele wskazywać może na to, że witamina D wpływać może także na przebieg choroby.



"Analizy pojawiające się na całym świecie pozwalają przypuszczać, że osoby z ciężkim przebiegiem COVID-19 mają większy niedobór witaminy D niż osoby, które łagodnie przechodzą infekcję" - twierdzi prof. Thickett z Uniwersytetu w Birmingham.

Witamina B12

Najlepsze źródła witamin zwykle kojarzą się z owocami i warzywami. Zupełnie inaczej jest w przypadku witaminy B12. Witamina ta występuje głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Chodzi przede wszystkim o ryby, jajka, sery, mleko, a także mięso - wątróbkę, nerki i serca. Witaminy B12 praktycznie nie znajdziemy w roślinach. Jej śladowe ilości występują jedynie roślinach strączkowych - głównie w grochu.

Z pewnością nie każdy również wie, że witamina B12 może pełnić także funkcję odtrutki. Chodzi dokładnie o zatrucia cyjankami. Aby witamina była odpowiednim antidotum na tego typu problemy, konieczne jest podanie jednej z form witaminy B12. Sprawia ona, że toksyczne substancje zostają wydalone razem z moczem.

Ciekawe są także objawy związane z niedoborem witaminy B12. U pacjentów borykających się z tego typu problemem zaobserwować można bardzo charakterystyczną zmianę. Chodzi dokładnie o niezwykle błyszczący i gładki język, który może zabarwić się ognistoczerwonym odcieniem. Mogą również pojawić się na nim owrzodzenia.

