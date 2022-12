To ostatni sygnał alarmowy. Znak, że wątroba jest w naprawdę kiepskim stanie

Otyłość główną przyczyną niealkoholowego stłuszczenia wątroby

Najczęściej występującą chorobą przewlekłą wątroby w krajach uprzemysłowionych jest niealkoholowe stłuszczenie (ang. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD). Występuje coraz częściej i zazwyczaj jest następstwem otyłości. Najbardziej narażeni są mieszkańcy krajów wysoko uprzemysłowionych, wśród których coraz częściej obserwuje się problem zbyt wysokiej wagi ciała.

Chociaż NAFLD nie ma nic wspólnego z alkoholem, to powoduje poważne uszkodzenie wątroby, a niekiedy nawet jej marskość. Może być również powodem rozwoju przedwczesnej miażdżycy oraz zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Reklama

Ryzyko wystąpienia NAFLD jest większe u osób z zaburzeniami hormonalnymi (np. z zespołem policystycznych jajników, niedoczynnością tarczycy, bezdechem senny, łuszczycą), jednak najczęściej za winowajców uznaje się:

Wysokokaloryczną dieta bazującą na przetworzonej żywności i tłuszcze nasycone

otyłość - szczególnie tkankę tłuszczową wisceralną, która gromadzi się wokół organów w jamie brzusznej

zespół metaboliczny,

cukrzycę typu 2.

insulinooporność

nieprawidłową gospodarkę lipidową

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby można zdiagnozować podczas badania USG - często chory dowiaduje się o niej podczas badania z innego powodu. Choroba ta powiem bardzo często nie daje jednoznacznych objawów lub są one bagatelizowane. Nieleczona przez lata może doprowadzić do całkowitej niewydolności tego organu.

Zdjęcie Otyłość jest jedną z głównych przyczyn NAFLD / 123RF/PICSEL

Nietypowy objaw świadczący o chorej wątrobie - zobaczysz je na stopach

Degeneracja komórek wątroby, do której dochodzi w wyniku NAFLD, z biegiem czasu może prowadzić do marskości wątroby, która daje już widoczne objawy. Niektóre z nich są bardzo niepozorne i często pacjent nie wiąże ich chorobą. Może być to np. obrzęk całych stóp, okolicy kostek czy brzucha.

O poważnym schorzeniu wątroby świadczą również:

ból w prawej, górnej części brzucha

chroniczne, uciążliwe zmęczenie i osłabienie

wyraźna utrata masy ciała

Eksperci z brytyjskiej agencji rządowej National Health Service alarmują, że marskości wątroby nie da się wyleczyć, dlatego tak ważne jest dbanie o nią przez całe życie. Niezwykle istotny jest więc zdrowy tryb życia - zbilansowana, pełnowartościowa dieta, ruch i utrzymywanie prawidłowej masy ciała. Są to najważniejsze filary zapobiegające nie tylko temu, ale i innym zagrażającym życiu schorzeniom.