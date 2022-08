To popularne warzywo może zniszczyć twoją wątrobę

Spis treści: 01 Wątroba - jakie pełni funkcje w organizmie

Wątroba - jakie pełni funkcje w organizmie

Wątroba znajduje się w prawej, górnej części jamy brzusznej, w niewielkiej odległości od prawego żebra i jest największym narządem miąższowym w ludzkim organizmie. Wątroba wykazuje doskonałe właściwości regeneracyjne, nawet podczas poważnego uszkodzenia przez niedokrwienie, czy działanie substancji toksycznych.

Wątroba odpowiada za prawie pół tysiąca różnych funkcji i procesów biochemicznych w organizmie. Ponadto magazynuje energię, wytwarza żółć, bierze udział w rozpadzie krwinek czerwonych, usuwa toksyny z organizmu, dba o termoregulację ciała.

Zdjęcie Wątroba, podobnie jak cały organizm, poważnie cierpi wskutek niewłaściwej diety / 123RF/PICSEL

Co szkodzi wątrobie

Zdrowie Napoje odtruwające wątrobę I choć wątroba potrafi się regenerować, to jednak proces ten trwa powoli. Dlatego tak ważne jest, by wspomagać jej pracę, zamiast szkodzić. Jeśli chcemy uniknąć problemów zdrowotnych związanych z wątrobą, powinniśmy zadbać o odpowiednią dietę i aktywność fizyczną. Jednym z największych wrogów wątroby jest alkohol. Nadmierne spożywanie alkoholu może doprowadzić do poważnej choroby, którą jest alkoholowe stłuszczenie wątroby.

Niestety wiele leków dostępnych na rynku wykazuje działania hepatotoksyczne, niszcząc komórki wątroby, czego konsekwencją może być nawet ostra niewydolność tego narządu. Na obniżenie kondycji wątroby wpływa także palenie papierosów, zwiększając ryzyko zachorowania na raka.

Nie bez znaczenia na stan wątroby ma spożywanie cukru i wysoko przetworzonej żywności. Szczególnie niebezpieczne jest spożywanie zbyt dużej ilości cukru, nie tylko w formie słodzenia herbaty czy kawy, ale również poprzez nadmierne spożywanie węglowodanów. Uważajmy również na fast foody, słodzone napoje gazowane, smażone tłuste mięso oraz wszelkiego rodzaju słodycze.

Czy cebula źle wpływa na działanie wątroby?

Mówiąc najkrócej - to zależy. Oczywiście cebula jest źródłem wielu witamin i minerałów, dlatego nie bez powodu nazywana jest naturalnym antybiotykiem. Warzywo zawiera w sobie:

siarkę, cynk, magnez

fluor, kwas foliowy

żelazo, potas, wapń

witaminy z grupy B, C, K, E, A

Zdjęcie Cebuli nie powinni spożywać pacjenci z chorobami wątrobowymi / 123RF/PICSEL

Cebula ma właściwości przeciwinfekcyjne, a dzięki zawartej allicynie niszczy drobnoustroje, jak choćby bakterie Salmonelli czy E. coli. Spożywanie cebuli łagodzi objawy przeziębienia i grypy, zwiększa odporność, ale i znacząco łagodzi stany zapalne w organizmie.

Zdjęcie Nadużywanie leków to ogromne obciążenie dla wątroby / 123RF/PICSEL

Jednak osoby borykające się z pewnymi dolegliwościami nie powinny spożywać cebuli, gdyż może ona niekorzystnie wpłynąć na pracę wątroby. Cebula działa pobudzająco na pracę przewodu pokarmowego, tym samym znacząco wzmaga wydzielanie żółci przez wątrobę, przez co organ jest przeciążony. Osoby cierpiące na poważne choroby wątrobowe, nie powinny zatem jeść cebuli

Ponadto znajdująca się w warzywie siarka może podrażniać wątrobę, przyczyniając się do poważnych dolegliwości. Pacjenci z zapaleniem, marskością lub niewydolnością wątroby nie mogą włączyć do swojej diety cebuli.

