Spis treści: 01 Majowa pokrzywa: Esencja zdrowia

02 Właściwości pokrzywy

03 Jak spożywać pokrzywę?

04 Krwawnik: Zioło, które lubi kobiety

05 Wartości odżywcze

06 Krwawnik lubi kobiety

07 Krwawnik: Inne korzyści zdrowotne

08 Jak spożywać krwawnik?

09 Mniszek lekarski

10 Korzyści z włączenia mniszka do menu

11 Jak spożywać mniszka?

Majowa pokrzywa: Esencja zdrowia

O pokrzywie warto przypomnieć sobie w piątym miesiącu roku, bo właśnie majowa jest najcenniejsza dla zdrowia. Z roślinami zielarskimi jest tak, jak ze wszystkimi innymi - im młodsze i świeższe, tym więcej z nich zyskamy. Idziesz na majowy spacer? Zabierz rękawice ochronne i zbierz trochę młodych listków pokrzywy. Po co?

Właściwości pokrzywy

Zdjęcie Dawniej wykorzystywano ją do zup czy okładów, dziś najbardziej popularną formą przyjmowania pokrzywy są soki i napary / 123RF/PICSEL

Dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości składników aktywnych biologicznie, w tym witamin, przeciwutleniaczy, garbników, kwasów organicznych, histaminy, chlorofilu, flawonoidów, fitosteroli i składników mineralnych, medycyna ludowa od wieków traktowała pokrzywę jak naturalny antybiotyk. Sięgano po nią często i przy różnych schorzeniach.

Dziś pokrzywa jest polecana w celu:

obniżenia ciśnienia krwi (i niewskazana przy zbyt niskim ciśnieniu),

ograniczenia reakcji alergicznych i zmniejszenia ich objawów,

obniżenia poziomu cholesterolu,

pomocniczo w leczeniu cukrzycy,

obniżenia poziomu mocznika i chlorku sodu,

łagodzenia dolegliwości bólowych,

ograniczania stanów zapalnych,

hamowania wypadania włosów.

Jak spożywać pokrzywę?

Najpopularniejsze są napary ze świeżej i suszonej pokrzywy, ale jej listki (zarówno suszone, jak i świeże) można dodawać do sałatek, dań na bazie makaronów, kanapek czy jajecznicy. Warto włączyć ją również do świeżo wyciskanych soków warzywno-owocowych. Maj to dobry miesiąc, żeby się w niej rozsmakować.

Jak jeść świeżą pokrzywę, żeby nie parzyła śluzówek w jamie ustnej? Wystarczy krótko sparzyć je wrzątkiem.

Krwawnik: Zioło, które lubi kobiety

Zdjęcie Z popularnych chwastów możemy przygotować nalewki i napary o szerokim zastosowaniu prozdrowotnym / 123RF/PICSEL

Krwawnik pospolity jest rośliną wieloletnią z rodziny astrowatych, która osiąga nawet osiemdziesięciu centymetrów wysokości.

Kwitnie białymi lub różowymi maleńkimi kwiatkami, zebranymi w baldachokształtne kwiatostany. Zdobi łąki i nieużytki, od czerwca do końca września. I to jest najlepszy czas na pozyskanie jego ziela. Surowcem zielarskim są i kwiaty, i liście, które do złudzenia przypominają małe paprotki.

Wartości odżywcze

Ziele krwawnika jest skarbnicą olejków eterycznych, kwasów organicznych, garbników, flawonoidów, choliny i składników mineralnych. Zawiera też glikozyd cyjanogenny i seskwiterpeny. Sumie tych składników krwawnik zawdzięcza nieprzeciętny potencjał leczniczy.

Krwawnik lubi kobiety

Medycyna naturalna poleca krwawnik przy wielu schorzeniach, szczególnie kobiecych. Ziele jest skuteczne w łagodzeniu upławów, podrażnień, otarć, świądu i chroni przed infekcjami układu moczowo-płciowego.

Krwawnik działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Jest zalecany przy obfitym krwawieniu miesiączkowym. Jest też pomocny w łagodzeniu przykrych dolegliwości wynikających z etapu menopauzalnego.

Krwawnik: Inne korzyści zdrowotne

Krwawnik może być skutecznym remedium na:

pobudzenie nerwowe,

wrzody żołądka,

wzdęcia, zaparcia i nadmierną kurczliwość jelit,

schorzenia wątroby,

stany zapalne żołądka i jelit,

stany zapale dziąseł, jamy ustnej i gardła,

niedostateczne wydzielanie żółci,

reumatyzm,

słabe krążenie krwi,

atopowe zapalenie skóry.

Jak spożywać krwawnik?

Najpopularniejszą formą spożywania krwawnika są napary. Do przygotowania jednego potrzeba 30 gramów ziela. Zalewamy je litrem wrzątku i parzymy kwadrans pod przykryciem. Później odstawiamy napar na około dwie godziny i po przecedzeniu pijemy małymi porcjami. Najlepiej filiżankę przed posiłkiem, dwa-trzy razy na dobę.

Mniszek lekarski

Zdjęcie Syrop z kwiatów mniszka ma działanie odżywcze, dzięki bogactwu witamin i minerałów / East News

Powszechnie mylony z pozbawionym wartości odżywczych mleczem, mniszek lekarski ma silny potencjał leczniczy. Surowcem zielarskim są jego kwiaty, ziele i korzeń, czyli cała roślina.

Korzyści z włączenia mniszka do menu

Mniszek jest rekomendowany w diecie diabetyków - zawiera inulinę, która pomaga regulować gospodarkę węglowodanową organizmu, wydłuża i spowalnia wchłanianie cukru i obniża indeks glikemiczny spożywanych posiłków.

Mniszek stymuluje usuwanie toksyn z organizmu, ma działanie moczopędne i sprzyja wypłukiwaniu nadmiaru wody z tkanek. Jest zalecany w dnie moczanowej, schorzeniach nerek i dla osób borykających się z nadwagą i otyłością.

Wspiera system immunologiczny. Zarówno syrop, jak i miód z mniszka są polecane dla rekonwalescentów, w celu wzmocnienia organizmu wycieńczonego długotrwałą chorobą. Profilaktycznie warto stosować go w sezonie zwiększonej zachorowalności na choroby wirusowe.

Mniszek usprawnia metabolizm. Stymuluje wydzielanie soku żołądkowego i żółci, zapobiegając jej zastojom. Jest szczególnie polecany przy dolegliwościach ze strony wątroby.

Wyciąg z korzenia mniszka ma działanie antynowotworowe, jest polecany przy białaczce i chłoniakach.

Napar z kwiatów mniszka, z uwagi na bogactwo flawonoidów i kwasu foliowego, pomaga wyregulować pracę jajników i cykl miesiączkowy.

Jak spożywać mniszka?

Jest na to wiele sposobów. Mniszek to cenna roślina miododajna, na jej bazie przyrządza się też lecznicze syropy i nalewki. Z kwiatów mniszka można zrobić wino albo zasuszyć je pić w postaci naparów.