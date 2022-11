Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. Zawał serca co roku przechodzi w Polsce 80 tys. osób. 15 tys. z nich umiera. Podstawą powinna być profilaktyka oraz dbanie o odpowiednie nawyki. Oto, dlaczego warto brać za przykład mieszkańców Japonii, Francji oraz Korei Południowej.

Jak zmniejszyć ryzyko zawału serca? Japończycy wzorem do naśladowania

Tych produktów nie łącz na kanapce. Mogą zaszkodzić

Czarna lista napojów, które szkodzą nerkom

Idealna przyprawa dla cukrzyka. Regularnie dodawaj do potraw

Naukowcy biją na alarm. Tym może skutkować 5-godzinny sen Największy wpływ na rozwój chorób serca mają nawyki żywieniowe, stres oraz wykonywany zawód. Wśród nich wymienia się również miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość, brak aktywności fizycznej i palenie papierosów. To właśnie te czynniki wzięto pod uwagę podczas opracowania raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Jak wynika z badań, krajami o najmniejszym odsetku zawałów są Japonia, Francja oraz Korea Południowa. Czego możemy się od nich uczyć?

Japończycy nie objadają się. Jedzą mniejsze porcje, a zamiast kawy często stawiają na zieloną herbatę, która jest idealnym źródłem przeciwutleniaczy - przede wszystkim poprawiających funkcje śródbłonka flawonoidów. W ich diecie dominują dania rybne, bogate w kwasy omega-3, które chronią serce.

Reklama

Co więcej, mieszkańcy Japonii, celem obniżenia stresu, a więc poziomu kortyzolu, chętnie stosują techniki medytacyjne. Mniej palą, co niezwykle korzystnie wpływa na ich zdrowie.

Koreańskie życie. Jak chroni serce?

Kimchi, które niezwykle chętnie jedzą Koreańczycy, to jeden z najcenniejszych probiotyków, który chroni serce i pomaga obniżyć poziom cholesterolu LDL. Zamiast czerwonego mięsa zdecydowanie częściej sięgają po ryby.

Koreańczycy lubią aktywność fizyczną. Do pracy zamiast samochodem udają się pieszo lub rowerem.

Zobacz również: Prostowanie włosów zwiększa ryzyko raka? Zaskakujące wyniki badań

Żyj po francusku. W ten sposób ochronisz swoje zdrowie

Jak wynika z badań Francuzi spędzają o wiele mniej czasu przed telewizorem niż Amerykanie. Siedzący tryb życia niekorzystnie wpływa bowiem zarówno na kondycję fizyczną, jak i ryzyko zawału. Mieszkańcy Francji zdają się wiedzieć o tym doskonale.

We francuskiej diecie często pojawia się również, wpływające na zmniejszenie ryzyka zawału serca, czerwone wino. Szczególną uwagę należy jednak przyłożyć do jego ilości. Jeden kieliszek do obiadu to całkowite maksimum.

Zobacz również: Polki uwielbiają nosić te staniki. Mogą wywoływać raka, cukrzycę i otyłość