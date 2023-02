Przyczyny niedoborów składników odżywczych

W chłodniejszych miesiącach roku wiele osób skarży się na gorsze samopoczucie, co często ma związek z krótkim dniem i bardzo ograniczoną możliwością skorzystania z naturalnego światła słonecznego. Są miesiące, w których idziemy do pracy po ciemku i wracamy z niej o zmroku. Ma to negatywny wpływ nie tylko na samopoczucie, ale też zdrowie psychiczne i fizyczne.

Dla poprawy humoru, częściej sięgamy po słodycze i słone przekąski. Te zaśmiecają ciało pustymi, bo pozbawionymi wartości odżywczej, kaloriami. W efekcie rzadziej jemy produkty, które są źródłem niezbędnych do życia witamin, minerałów oraz błonnika.

Zimowe niedobory witamin

Hipowitaminoza to stan, w którym organizmowi brakuje witamin niezbędnych do realizacji procesów życiowych. Wśród witamin, na które warto zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza teraz, gdy ciało jest zmęczone długą jesienno-zimową szarugą, są:

witamina D3 - co prawda, organizm potrafi ją sam syntetyzować, ale na naszej szerokości geograficznej konieczne jest jej uzupełnianie, przynajmniej od października do końca kwietnia. Owszem, możemy pozyskać ją z produktów spożywczych, ale nie będą to wystarczające dawki. D3 jest witaminą, której suplementację zalecają zarówno lekarze, jak i dietetycy.

witamina C - szczególnie ważna dla wzmacniania odporności,

witamina A - niezbędna dla zdrowia skóry i narządu wzroku,

witamina E - okrzyknięta strażniczką młodości, gdyż hamuje procesy przedwczesnego starzenia,

witaminy z grupy B - niezbędne dla optymalnej pracy systemu nerwowego i niezakłóconego przebiegu zdolności poznawczych.

Antyoksydanty w zimowej diecie

Witaminy C, A i E mają silny potencjał przeciwutleniający. Są remedium na toksyczne działanie wolnych rodników. Od ich podaży zależy wydolność systemu immunologicznego w starciu z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Antyoksydanty skutecznie ograniczają stany zapalne i hamują toczące się w organizmie procesy chorobowe.

Zbyt mało błonnika w diecie

Zdjęcie Robiąc codzienne zakupy, warto pamiętać o zróżnicowanym menu / 123RF/PICSEL

W zimowym menu często jest też za mało błonnika. Chociaż to nie składnik odżywczy, a substancja balastowa, ale jego podaż jest niezbędna do niezakłóconej pracy przewodu pokarmowego, prawidłowej perystaltyki jelit, metabolizmu tłuszczów i węglowodanów. To szczególnie ważne zimą, gdy z uwagi na krótki dostęp do naturalnego światła słonecznego metabolizm i perystaltyka jelit zwalnia.

Niedobory składników mineralnych

Wśród minerałów, których niedobory obserwuje się po okresie jesienno-zimowym, warto wymienić:

odpowiedzialne za zdrowie krwi żelazo,

niezbędny dla dobrej pracy systemu immunologicznego cynk.

Konsekwencje niedoboru witamin i minerałów

Wśród najważniejszych konsekwencji niedoborów kluczowych dla zdrowia składników odżywczych są:

spadek odporności,

większa podatność na infekcje górnych dróg oddechowych,

pogorszenie samopoczucia, większa skłonność do stanów depresyjnych,

pogorszenie zdolności poznawczych, gorsza pamięć i koncentracja,

zmęczenie, osłabienie, spadek sił witalnych,

gorsza kondycja skóry, włosów i paznokci,

niedokrwistość i wyższe ryzyko anemii,

mniejsza gęstość kości, szczególnie u osób w okresie meno- i andropauzalnym oraz starszych.

Konsekwencjami zbyt małej podaży błonnika są z kolei:

wolniejszy metabolizm,

kłopoty z zaparciami i uczuciem niepełnego wypróżnienia,

dyskomfort trawienny, gazy, wzdęcia, niestrawność,

zaburzenia w gospodarce węglowodanowej i tłuszczowej.

Jak uzupełnić niedobory?

Zdjęcie Cykoria pomoże uzupełnić niedobory / 123RF/PICSEL

W lutym dzień robi się odrobinę dłuższy, ale na pierwsze promienie wiosennego słońca trzeba jeszcze trochę poczekać. Jeszcze dłużej na świeże, sezonowe warzywa i owoce. Co włączyć do jadłospisu w drugim miesiącu roku, by uzupełnić zimowe niedobory? W lutym warto postawić na: