Spis treści: 01 Dlaczego tyjemy? Zbędne kilogramy tak obciążają nasz organizm

02 Rodzaje otyłości

03 Mapa otyłości na naszym ciele. Gdzie tyjesz najbardziej?

04 Krągłe uda i pośladki? Ogranicz węglowodany

Dlaczego tyjemy? Zbędne kilogramy tak obciążają nasz organizm

Kwestia zachowania odpowiedniej wagi to nie tylko aspekt estetyczny. Nie chodzi o to, by wyglądać pięknie i chwalić się smukłą sylwetką, ale o to, by być zdrowym.

13 połączeń produktów, które sprawiają, że tyjemy Otyłość jest chorobą przewlekłą, która polega na nieprawidłowym i nadmiernym odkładaniu tkanki tłuszczowej w organizmie. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 25% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 30% u kobiet.

Choroba, jaką jest otyłość, stanowi coraz większy, globalny problem. Dotyka ona aż jednej czwartej polskiego społeczeństwa. Daje nam to niechlubne szóste miejsce w europejskim rankingu otyłości w poszczególnych krajach. Osób otyłych jest najwięcej w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Czechach.

Wina za nadmierne odkładanie się tłuszczu leży w niewystarczającej aktywności fizycznej oraz nadwyżce kalorycznej. Bywa też wynikiem innych chorób. Aby w odpowiedni sposób walczyć z otyłością, warto skonsultować się z lekarzem i dietetykiem.

Rodzaje otyłości

Zdjęcie Dieta jest niezwykle ważna w procesie walki z otyłością / 123RF/PICSEL

Wyróżniamy dwa rodzaje otyłości ze względu na umiejscowienie tkanki tłuszczowej:

brzuszna

pośladkowo-udowa

Ta pierwsza wiąże się z wysokim stężeniem cholesterolu we krwi, wysokim ciśnieniem, miażdżycą, czy chorobami sercowo-wieńcowymi. Bez względu na rodzaj otyłości zawsze warto podjąć walkę o zmniejszenie wagi. Aktywność fizyczna pomaga zachować nam lepszą kondycję, poprawić wydolność serca oraz układu oddechowego. Mniejsza waga to także mniejsze obciążenie układu kostnego, a także mniejsze wystąpienie chorób takich jak nadciśnienie tętnicze, problemy gastryczne, czy zawał serca.

Okazuje się także, że nie bez znaczenia jest pożywienie, które wprowadzamy do naszego codziennego menu.

Mapa otyłości na naszym ciele. Gdzie tyjesz najbardziej?

Zdjęcie Odkrycie naukowców może mieć duże znaczenie dla medycyny i zdrowia / 123RF/PICSEL

To, gdzie odkłada się tłuszcz na naszym ciele, zależne jest od wielu czynników — od wieku, genów, płci, ale też od rodzaju pożywienia. Ono, choć trafia do naszego żołądka, a nie przecież do poszczególnych partii ciała, ma wpływ na to, gdzie odkłada się nadmiar tkanki.

Wszystkiemu winne są składniki odżywcze.

Otyłość w okolicach bioder i brzucha może wskazywać na zaburzenia metabolizmu i na to, że nasz organizm ma problem z trawieniem... tłuszczy. Dlatego warto przemyśleć ograniczenie spożywania produktów bogatych w tłuszcze.

Szczególnie powinniśmy uważać na produkty bogate w tłuszcze nasycone. Dlatego nie dla nas wówczas wieprzowina, wołowina, margaryna, masło, czy tłuste sery.

Krągłe uda i pośladki? Ogranicz węglowodany

Zdjęcie Otyłość w okolicy pośladków i ud może być wskazówką do nadmiaru spożywanych węglowodanów / 123RF/PICSEL

Natomiast jeżeli widzimy nadmierne odkładanie się tłuszczu w okolicy pośladków i ud powinniśmy zwrócić w naszej diecie uwagę na ilość spożywanych węglowodanów.

Należy rozważyć ograniczenie produktów mącznych — makaronów, czy chleba.

Z pomocą przychodzą tu liczne warzywa, które zbilansują naszą dietę, a także chudy nabiał.

W każdym z przypadków warto ograniczyć w diecie cukier, który nie wpływa korzystnie na żadną strefę naszego ciała i wybierać, chociażby wodę, zamiast słodzonych soków i napojów.