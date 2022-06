Unikaj tych kolorów latem! Przyciągają kleszcze i komary

Zdrowie

Lato to pora roku, kiedy chętnie wybieramy mocniejsze kolory w naszej garderobie. Barwne ubrania prezentują się świetnie na opalonej skórze, ale ma to także swój minus. Niektóre z odcieni przyciągają swoją jaskrawością… komary i kleszcze. Jakich więc kolorów ubrań unikać, by nie żałować potem ukąszenia?

Zdjęcie Idąc do lasu, czy parku uważaj na kleszcze. Zwróć uwagę na to, jaki kolor mają twoje ubrania - to ma znaczenie dla kleszczy! / 123RF/PICSEL