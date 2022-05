Ustalono, kto nigdy nie powinien pić tego napoju. Na liście m.in. cukrzycy

Nie wszystkie złote rady babć i chałupnicze metody leczenia są bezpieczne. Część z nich już dawno odeszło do lamusa. Inne pozostają pod obserwacją czujnych badaczy. Jak jest z drożdżami? Czy picie drożdży, może mieć szkodliwe skutki uboczne?

Picie drożdży - działanie lecznicze

Picie drożdży to, zgodnie z naukami babć naszych babć, jeden z najlepszych sposobów na piękne włosy oraz gładką cerę. Napój z drożdży, choć zdecydowanie nie należy do najsmaczniejszych, jest prawdziwą skarbnicą składników odżywczych. Dostarcza witamin z grupy B, A i C oraz żelazo, cynk, magnez, wapno i fosfor czy białko. Dzięki temu wspomaga leczenie drobnych dolegliwości, jak biegunka czy trądzik oraz wspomaga układ odpornościowy. Oprócz tego uzupełnia niedobory witamin i minerałów oraz zmniejsza poziom cukru we krwi, a nawet poprawia nastrój.

Picie drożdży - które nadają się do picia?

W sklepach spożywczych czy supermarketach drożdże możemy znaleźć pod trzema nazwami. Są to:

drożdże spożywcze

piekarnicze

piwne

Warto jednak pamiętać, że wszystkie one są tymi samymi drożdżami, jednak przystosowanymi formą do celów, w jakich zostaną wykorzystane. Do picia najlepiej będzie zakupić świeże drożdże w kostce.

Picie drożdży - jak przyrządzić z nich napój?

Zdjęcie Drożdże zawierają m.in. biotynę, dzięki której paznokcie są mocne i gładkie / 123RF/PICSEL

Przepis na napój drożdżowy jest banalnie prosty. Wystarczy rozkruszyć 30 g świeżych drożdży, włożyć je do kubka i zalać 250 ml gorącej wody. Następnie intensywnie mieszamy, do rozpuszczenia drożdży. Nim zabierzemy się do picia, napój powinien odstać do ostudzenia. Jeśli smak bardzo nam przeszkadza, napój można dosłodzić niewielką ilością cukru dodawaną od razu, nim ciecz ostygnie. Drożdże można pić raz dziennie, nie dłużej niż przez kilka tygodni (do nieprzekraczalnej granicy 1,5 miesiąca).

Picie drożdży - skutki uboczne

Choć posiadają wiele walorów, ich picie może mieć również niepożądane skutki uboczne. Do tych najbardziej popularnych efektów ubocznych picia drożdży zaliczamy przede wszystkim zakażenia drożdżakowe, które występują w wyniku zbyt długiego stosowania kuracji drożdżami lub przyrządzania ich w nieprawidłowy sposób. Pamiętaj, aby zawsze woda, którą zalewasz drożdże, była gorąca. Drożdże muszą być sparzone przed przyjęciem ich przez nasz organizm. Dodatkowo, po spożyciu drożdży mogą pojawić się gazy lub wzdęcia, ogólny dyskomfort układu pokarmowego, uczucie ciężkości, a nawet bóle głowy.

Picie drożdży - po jakim czasie widać efekty?

Zdjęcie Maseczki z drożdży to klasyka kosmetyczek naszych babć! / 123RF/PICSEL

Kuracja drożdżami wymaga cierpliwości. Oprócz tego, że nie należy do najprzyjemniejszych, na jej efekty musimy czekać minimum 2 tygodnie, a ten okres może wydłużać się, w zależności od osoby przyjmującej napój drożdżowy. Aby środek zadziałał po upływie minimalnego okresu, należy przyjmować go regularnie. Nasz organizm odwdzięczy się widoczną poprawą włosów, cery i paznokci oraz poprawą kondycji układu odpornościowego.

Picie drożdży - przeciwskazania

Napój drożdżowy nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży oraz nadal karmiących piersią. Choć nie jest to potwierdzone badaniami, lepiej dmuchać na zimne i nie narażać naszych pociech na negatywny wpływ drożdży na ich rozwój. Powinny od niego stronić osoby z alergiami, przyjmującymi na stałe leki (warto skonsultować taką możliwość z lekarzem prowadzącym) oraz cukrzycy.

