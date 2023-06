Limonka to cytrus z rodziny rutowatych, sprowadzony prawdopodobnie z Azji. Uprawiana jest głównie w ciepłych krajach, ale w Polsce znaleźć je można niemal w każdym supermarkecie. Limonka słynie nie tylko z walorów smakowych, ale także pozytywnego wpływu na zdrowie. To bogate źródło takich składników odżywczych jak:

węglowodany, tłuszcze oraz białka,

witamina A,

witamina C,

witamina E,

witaminy z grupy B,

potas,

sód,

miedź,

wapń,

żelazo,

cynk,

fosfor,

magnez.

Choć limonka to bardzo zdrowy owoc, a jej regularne spożycie przyczynia się do wzmocnienia odporności organizmu, to może być bardzo groźna. Taka sytuacja przydarzyła się Amber Prepchuk z Edmonton w Kanadzie, która spędzała długo wyczekiwany urlop z przyjaciółkami. Kobieta postanowiła przygotować im popularnego drinka – Margaritę i... wylądowała w szpitalu.

Sok z limonki jest bardzo niebezpieczny. Uważaj szczególnie latem

Klasyczna Margarita ma swoim składzie, obok alkoholu, cytrynę oraz limonkę. Amber wycisnęła więc sok z 10 limonek, wymieszała z alkoholem oraz lodem i rozlała do szklanek. Po przygotowaniu drinków umyła ręce i dołączyła do rozbawionych koleżanek.

Dwa dni później Amber Prepchuk obudził obezwładniający ból - miała wrażenie, że jej ręce dosłownie płoną od środka. Dłonie były czerwone, skóra zaczęła się łuszczyć, a każdy ruch był dla kobiety dosłownie cierpieniem. Jak się okazało, Amber doznała poparzeń pierwszego stopnia, a wszystko przez limonki i... słońce.

Zdjęcie Sok z limonki świetnie orzeźwia, więc pijemy go zazwyczaj latem / 123RF/PICSEL

Sok z liminki jest fotouczulaczem - w połączeniu ze słońcem doprowadził do mocnej reakcji i skórnych oparzeń. Reakcja, która przydarzyła się Amber następuje przeważnie po 24-48 godzinach i jest wyjątkowo bolesna. By do niej doszło, wystarczy już niewielka ekspozycja na słońce.

Inne groźne rośliny uczulające to:

pozostałe cytrusy,

marchew,

seler,

pietruszka,

figi.

Jeśli latem mamy kontakt z tymi produktami, to po skończonej pracy powinniśmy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, unikać ekspozycji na słońce i na wszelki wypadek użyć kremu z mocnym filtrem, najlepiej 50.

