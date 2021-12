Czosnek to naturalny antybiotyk znany ze swoich wyjątkowych właściwości. Zwalcza infekcje, chroni przed zawałem i udarem, wspomaga proces trawienia, niszczy pasożyty jelit, obniża ciśnienie krwi, hamuje rozwój bakterii, działa antynowotworowo i odmładzająco. Jeszcze więcej zalet ma czosnek kiszony.





Czosnek kiszony: Jak go przygotować?

Babciny sposób na leczniczą herbatę. Wystarczą dwa składniki! Kiszony czosnek to nie tylko wzmacniająca odporność przekąska, ale także dodatek do sałatek, kanapek i innych dań. Można dodawać go do tych wszystkich potraw, w których sprawdza się także czosnek świeży.

Jak przygotować czosnek kiszony?

Aby przygotować czosnek kiszony, należy umieścić go w słoiku, dodać korzeń chrzanu, ziele angielskie, pieprz, liście laurowe, suszony koper i gorczycę. Wszystkie te składniki należy zalać ciepłą wodą z solą i szczelnie zakręcić słoik. Czosnek będzie gotowy po ok. trzech tygodniach.

Czosnek kiszony: Właściwości

Kiszony czosnek ma mnóstwo prozdrowotnych właściwości. Można wykorzystać go w terapii chorób dróg oddechowych, układu pokarmowego oraz zakażeń skóry. Czosnek poprawia także stan flory bakteryjnej jelit i zwiększa odporność organizmu. Kiszony czosnek wzmacnia również układ krwionośny oraz serce, a allicyna w nim zawarta hamuje rozwój bakterii, wirusów i grzybów.



Kiszony czosnek to także doskonały przeciwutleniacz, który hamuje rozwój nowotworów i procesów starzenia i wymiata pasożyty z organizmu. Warto spożywać go więc jak najczęściej!



