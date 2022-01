Uważaj na to, co jesz. Te produkty obniżają IQ

Zdrowie

Jedzenie wpływa na wiele narządów w naszym organizmie. Niektóre produkty spożywcze mogą niekorzystnie działać na nasz mózg i przez to obniżać IQ i pogarszać pamięć czy koncentrację. Warto zatem uważać na to, co się je. Jakich składników powinniśmy unikać?

Zdjęcie Nie wszystkie ryby są tak zdrowe, jak mogłoby się wydawać / 123RF/PICSEL