Liofilizacja żywności wymyślona została w celu konserwowania jedzenia dla astronautów, odbywających długoterminowe misje kosmiczne. W chwili, gdy jej produkcja stała się tańsza i bardziej dostępna, jedzenie zaczęto dostarczać także żołnierzom, żeglarzom, himalaistom, a finalnie również wszystkim osobom, które potrzebowały żywności z długim terminem ważności. Dziś jest ona dostępna dla każdego.

Na czym polega liofilizacja żywności?

Liofilizacja żywności polega na wymrożeniu wody z produktów. Tak przygotowaną żywność pakuje się następnie próżniowo, przez co jest ona lekka i zajmuje bardzo mało miejsca. Liofilizacja żywności pozwala pozbyć się z niej wszelkich bakterii oraz grzybów, a jedzenie zachowuje swój oryginalny kolor, smak, aromat i co ciekawe, nawet aktywność biologiczną.

Procesowi liofilizacji poddawane są najczęściej owoce i warzywa - dzięki temu nie tracą one wartości odżywczych, zachowują wszystkie witaminy, minerały i polifenole. Liofilizacji można jednak poddać prawie każdy produkt spożywczy, a pierwszym w historii była... kawa Nescafe, produkowana od 1938 roku. Ma ona mniej kofeiny niż kawa mielona, ale jest trwalsza i, według wielu smakoszy, smaczniejsza.

Czy liofilizowane owoce są zdrowe?

W świeżych owocach znajduje się mnóstwo składników odżywczych i witamin, karotenoidów i polifenoli. Liofilizacja przeprowadzana jest w momencie ich pełnej dojrzałości - to wtedy są prawdziwą witaminową bombą! Mają one również zredukowaną wilgotność, więc ich termin do spożycia jest znacznie dłuższy. Owoce poddane temu procesowi pozbawione są konserwantów, barwników oraz wzmacniaczy smaku i są w stu procentach naturalne. Charakteryzuje je też bardzo wysoka jakość – zachowują smak, zapach oraz pełną wartość odżywczą i biologiczną.

Owoce liofilizowane mogą być spożywane jako przekąska lub dodawane do owsianek, jogurtów czy wypieków.

