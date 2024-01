Spis treści: 01 Działanie kawy w procesie odchudzania

02 Kawa to nie posiłek

03 Ile trzeba pić kawy, żeby skutecznie schudnąć?

Działanie kawy w procesie odchudzania

Zgrabna sylwetka to cel, do którego dążą nie tylko kobiety, ale także mężczyźni. Zanim na dobre wejdziemy w tryb odchudzania, warto skonsultować plany z dietetykiem, który nie tylko ustali zapotrzebowanie kaloryczne, ale także dobierze odpowiedni plan posiłków, a nawet zaleci proste ćwiczenia. Mimo dostępności specjalistów, sporą popularnością cieszą się promowane przez influencerów głodówki, picie herbatek odchudzających oraz zastępowanie pełnowartościowych posiłków sałatkami.

Takie metody na krótko przyniosą efekty, jednak długofalowo doprowadzą do efektu jojo. Przechodzenie na dietę wiąże się z licznymi wyrzeczeniami i odstawieniem ulubionych produktów. Na szczęście nie trzeba rezygnować z codziennej porcji kofeiny. W kawie skrywa się aż 7000 związków, które wykazują właściwości:

antyoksydacyjne,

zmniejszające apetyt,

przyspieszające metabolizm,

zmniejszające wchłanianie się tłuszczu,

wspomagające utratę wody z organizmu.

Niezwykle ważne staje się jednak całkowite wyeliminowanie cukru z kawy. Naukowcy stojący za publikacją artykułu w "Journal of the American Medical Association" wykazali, że picie niesłodzonej kawy przynosi korzyści w utracie nadprogramowych kilogramów oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia otyłości brzusznej aż o 27%.

Kawa to nie posiłek

Zdjęcie Kawa nie powinna zastępować posiłku / 123RF/PICSEL

Część osób bez trudu radzi sobie z odchudzaniem, już po kilku dniach adaptując się do nowej rzeczywistości. Niektórzy wyrabiają jednak mniej zdrowe nawyki, które wprawdzie przybliżają do celu, ale stanowią zagrożenie dla organizmu, mowa np. o zastępowaniu kawą tradycyjnego posiłku. Zdarza się, że w pośpiechu rozpoczynamy dzień, zapominając o pierwszym z wyznaczonych przez dietetyka posiłków.

Meldujemy się w pracy i niemal od razu biegniemy do ekspresu, by napić się solidnego kubka kawy. W ten sposób powstrzymujemy głód oraz nie dostarczamy organizmowi pożywienia nawet do pory obiadowej. Specjaliści zwracają uwagę, że kofeina wyróżnia się właściwościami stymulującymi oraz hamującymi apetyt, jednak to odpowiednio zbilansowane składniki odżywcze są niezbędne zarówno do chudnięcia, jak i zdrowego funkcjonowania.

Ile trzeba pić kawy, żeby skutecznie schudnąć?

Skuteczne przebrnięcie przez żmudny proces odchudzania wymaga od nas cierpliwości i samozaparcia. W tym czasie chętnie sięgamy po sztuczki, które mają ułatwić nam to zadanie. Picie kawy bez dodatku cukru to coś, do czego zdecydowanie trzeba się przyzwyczaić, jednak efekty warte są wypróbowania. Jaka porcja kawy będzie idealna, jeśli chcemy szybko zauważyć utratę kilku nadprogramowych kilogramów?

Osobom zdrowym zaleca się picie nie więcej niż 3-4 filiżanek czarnego naparu dziennie. Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku osób, które zauważyły u siebie nadwrażliwość na kofeinę. W takiej sytuacji lepiej ograniczyć się do 1-2 filiżanek w ciągu dnia. Raczenie się ulubionym napojem może dać kopa metabolizmowi, a w konsekwencji przyspieszyć spalanie kilogramów. Dietetycy zalecają, by włączyć do codziennego jadłospisu 1-2 filiżanki kawy, oczywiście bez cukru oraz mleka, co skutecznie obniży kaloryczność napoju.

