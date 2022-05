Spis treści: 01 Za co odpowiedzialna jest trzustka? Mały organ, a taki ważny

Za co odpowiedzialna jest trzustka? Mały organ, a taki ważny

Zespół organów w naszym ciele tworzy spójną całość. Nasz sposób życia, aktywność fizyczna i dieta wpływają w zdecydowanym stopniu na to, jak będzie pracować ten system naczyń połączonych i w efekcie czego - jak będziemy się czuć i czy będziemy się cieszyć długim życiem w zdrowiu.

Trzustka jest jednym z takich organów, które pełnią dwie niezwykle ważne role w naszym ciele. Jest niewielkim narządem, mierzącym ok. 20 cm. Składa się z głowy, trzonu i ogona. Znajduje się za żołądkiem, przy wątrobie, dlatego, gdy doskwiera, często możemy pomylić dolegliwości trzustkowe z czymś innym.

Dostarcza ona do jelita cienkiego enzymy, które z kolei odpowiedzialne są za trawienie pożywienia (białek, węglowodanów i tłuszczów). Ze swojej drugiej roli jest bardziej znana - produkuje hormony regulujące poziom glukozy we krwi, czyli insulinę i glukagon.

Kiedy dochodzi do ostrego stanu zapalnego trzustki i przestaje ona funkcjonować w odpowiedni sposób, enzymy przez nią produkowane w sposób niekontrolowany uwalniają się do jamy brzusznej.

Takie zjawisko jest niezwykle niebezpieczne, ale możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów trzustkowych poprzez odpowiednią dietę i sposób życia.

Co szkodzi trzustce? Styl życia ma znaczenie

Zdjęcie Palenie szkodzi jeszcze bardziej, niż można by się spodziewać / 123RF/PICSEL

Nie jest żadną tajemnicą, że zdrowy styl życia niemal zawsze przynosi dla nas korzyści. Jednak w przypadku trzustki jest to szczególnie ważne. Okazuje się, że dwa niezdrowe nawyki mogą zrujnować odpowiednie działanie tego organu.

Pierwszym z nich jest spożywanie alkoholu. Alkohol nadmiernie spożywany zaburza pracę całego organizmu, ale jak wpływa na trzustkę?

Powoduje on najczęściej powstawanie stanów zapalnych w trzustce i to on jest najczęściej winowajcą takich problemów. Podczas przyjmowania alkoholu, w trzustce zaczynają ginąć komórki, które odpowiedzialne są za wydzielanie enzymów trawiących białka, cukry i tłuszcze.

Obok alkoholu pojawia się palenie papierosów. Podobnie jak alkohol wpływają one znacząco na pojawienie się stanów zapalnych tego narządu. I co najważniejsze - wpływ na trzustkę ma każdy wypalony papieros. Nie trzeba być nałogowym palaczem, by doczekać się problemów z tym organem.

Tłuste i słodkie potrawy niszczą trzustkę. Wystrzegaj się ich w swojej diecie

Zdjęcie Przy problemach z trzustką lepiej unikać mięsa, zwłaszcza tłustego / 123RF/PICSEL

Lekkostrawne pożywienie zawsze dobrze wpływa na układ pokarmowy. Podobnie dzieje się, gdy dbamy o to, by dieta była różnorodna i zbilansowana, i by nie występowały w niej produkty wysoce przetworzone.

Dla trzustki to szczególnie ważne. Tłuste potrawy zwyczajnie obciążają trzustkę i spowalniają jej pracę. Golonka, czy ociekające tłuszczem ziemniaki, nie są najlepszym wyborem. Po ich zjedzeniu, możemy odczuć nie tylko dyskomfort w postaci ociężałości, ale też i ból - ból trzustki, wątroby i żołądka.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku dużej ilości cukrów. Nie dla zdrowej trzustki ciasta, kremy i słodkie batoniki. Cukry zawarte w takim jedzeniu wpływają na wydzielanie insuliny, która z kolei stymuluje podziały komórkowe w trzustce.

Taki niekontrolowany podział komórek w trzustce przyczynia się do zwiększenia ryzyka nowotworu. Dlatego warto ograniczyć nie tylko słodkie potrawy, ale i napoje, by zadbać o trzustkę.

Trzustka kocha warzywa i owoce, ale… nie wszystkie

Warzywa, a także owoce zamiast słodyczy, to zawsze dobry wybór w diecie. Okazuje się jednak, że trzustka niekoniecznie dobrze poradzi sobie z niektórymi, nawet zdrowymi, produktami.

Mając problemy z trzustką warto zwrócić uwagę na to, jak czujemy się po spożyciu następujących warzyw i owoców:

śliwki

wiśnie

czereśnie

groszek

cebula

por

kapusta

To produkty, które wykazują właściwości wzdymające, więc warto na nie uważać i obserwować swój organizm, czy nie odczuwamy boleści w okolicach żołądka, wątroby oraz trzustki.

Co wobec tego jeść, gdy doskwiera nam trzustka?

Przede wszystkim ograniczyć tłuszcze w diecie, ponieważ obciążają jej pracę. Wybieramy mięsa chude, jak kurczak, czy indyk oraz dietetyczny sposób ich przygotowania, czyli grillowane lub gotowane na parze, pozbawione tłustej skóry.

Wskazane są także chude wędliny i ryby. Na trzustkę doskonale wpływa także jedzenie owoców, które zawierają przeciwutleniacze. Dobrym wyborem jest tu chociażby borówka amerykańska.

Trzustka kocha szpinak, który poprawia jej funkcjonowanie, więc i jego warto wprowadzić do naszej diety.

Jeżeli chodzi zaś o napoje - regularne spożywanie zielonej herbaty może pomóc zapobiec rakowi trzustki. Za to z pewnością nasza trzustka będzie nam wdzięczna.

