Z czym nie łączyć wina? Skutki mogą być tragiczne dla organizmu!

Zdrowie

Dołącz do nas:

Alkohol niesie więcej szkód, niż pożytku dla naszego organizmu, ale niektórzy od czasu do czasu decydują się na kieliszek wina do posiłku. Okazuje się, że nawet to może być niezwykle szkodliwe, a wszystko przez nieodpowiednie łączenie wina z innymi produktami. Czego absolutnie nie powinniśmy spożywać razem z tym alkoholem?

Zdjęcie Spożywanie wina do pizzy, czy innych tłustych potraw jest niezwykle popularne. Okazuje się jednak, że to spory błąd! / 123RF/PICSEL