Ugotuj ziemniaki w tym wywarze. Kubki smakowe będą w siódmym niebie Ziemniaki to produkt, po który powinniśmy sięgać jak najczęściej - to bogate źródło białka, witamin, składników mineralnych i energii. To także kopalnia cennych minerałów, z potasem na czele - w 100 g ziemniaków znajdziemy aż 443 mg tego minerału. Potas nie tylko wpływa na pracę nerek, ale także reguluje ciśnienie krwi, wspomaga pracę układu nerwowego i mięśni.

W 200 g ziemniaków znajdziemy również aż połowę dziennego zapotrzebowania na witaminę C oraz:

fosfor,

cynk,

magnez,

jod,

miedź,

mangan

witaminę A

witaminy z grupy B,

foliany,

beta-karoten.

Ziemniaki zawierają także mnóstwo błonnika, który poprawia trawienie i perystaltykę jelit, zwiększa objętość treści pokarmowej i szybko zapewnia uczucie sytości. Przyjęło się, że ziemniaki zawierają mnóstwo kalorii, ale nie jest to prawda - w 100 g gotowanych ziemniaków znajduje się tylko 73 kcal, 0,01 g tłuszczu i woda. Dla porównania, w 100 gramach frytek znajduje się aż 280 kcal.

Gotowane ziemniaki są więc nie tylko zdrowym i odżywczym, ale też niskokalorycznym produktem, po który z powodzeniem sięgać mogą osoby na diecie. Ziemniaki smażone, oblane gęstymi sosami czy wspomniane frytki to już całkowicie inna historia - powinniśmy po nie sięgać zdecydowanie rzadziej, a gdy jesteśmy na diecie lub liczymy kalorie, nawet odpuścić sobie tę przekąskę.

Warto pamiętać, że istnieją również produkty i dodatki, których ziemniaki wyjątkowo nie lubią i powinniśmy unikać ich łączenia. Jakie duety mogą nam zaszkodzić?

Ziemniaki nie lubią takiego towarzystwa. Z czym ich nie łączyć?

Ziemniaki są bogatym źródłem skrobi, która wchodzi w reakcję z białkiem zwierzęcym, co prowadzi do przyspieszonego procesu fermentowania w żołądku, a w efekcie do wzdęć, uczucia ciężkości i problemów trawiennych. Takie zestawienie przyczynia się do tego, że ciężko nam przetrawić posiłek, więc jednocześnie możemy szybko przybrać na masie. Ziemniaków nie powinniśmy więc łączyć z tłustymi mięsami i sosami.

Ziemniaków nie warto również podawać w towarzystwie skwarek i masła - stają się wtedy kaloryczne i trudne do strawienia, co może powodować bóle brzucha oraz zgagę i wpłynąć na wzrost poziomu cukru we krwi.

