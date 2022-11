Problemy trawienne to stosunkowo częsta dolegliwość. Wiele osób narzeka na uczucie ciężkości i wzdęcia po posiłku. Warto pamiętać, że niestrawność jest wynikiem nie tylko tego, co jemy, ale również tego, w jaki sposób przyjmujemy pokarm. Szkodliwe nawyki sprawiają, że treść zalega w żołądku znacznie dłużej, powodując nieprzyjemny ucisk, zgagę, wzdęcia, zaparcia czy skurczowe bóle brzucha. Takie dolegliwości potrafią skutecznie obniżyć komfort życia i utrudnić codzienne funkcjonowanie.

Czasami, aby się ich pozbyć, wystarczy nieco zmienić przyzwyczajenia. Co negatywnie wpływa na działanie naszego układu pokarmowego? Przedstawiamy pięć czynności, których nie warto wykonywać tuż po solidnym posiłku.

Intensywny trening tuż po posiłku? To może źle się skończyć

Zjadłeś obiad i planujesz intensywny wysiłek fizyczny, aby spalić kalorie? Eksperci radzą: odczekaj przynajmniej godzinę, zanim zaczniesz ćwiczyć. Wówczas trening będzie znacznie bardziej efektywny i nie skończy się uciążliwymi dolegliwościami trawiennymi, które skutecznie mogą zniechęcić do aktywności fizycznej.

Zdjęcie Zjadłeś obiad i planujesz intensywny wysiłek fizyczny, aby spalić kalorie? To nie jest dobry pomysł / 123RF/PICSEL

Dlaczego od razu po zjedzeniu solidnego posiłku nie należy ćwiczyć? Wszystko przez to, że organizm ludzki stara się dostarczyć wiekszą ilość tlenu i składników odżywczych (wraz z krwią) organowi, który najbardziej potrzebuje tego w danej chwili. Zaraz po posiłku, nasz żołądek intensywnie trawi. Wówczas najwięcej tlenu oraz krwi trafia do układu pokarmowego, by usprawnić ten proces. To powoduje lekki, na ogół nieodczuwalny, skurcz innych narządów.

Gdy po intensywnym posiłku zaczynamy ćwiczyć, nasz organizm jest zagubiony. Wzywamy go bowiem do lepszego ukrwienia poszczególnych partii mięśni i odprowadzenia krwi z żołądka. Niestrawiona jeszcze treść zalega, a my czujemy nieprzyjemną ciężkość i "przelewanie". Trening po posiłku może skończyć się kolką, bólem brzucha, a nawet intensywnymi wymiotami. Lepiej trzymać się z daleka od podobnych praktyk.

Szczególnie groźne jest pływanie po posiłku - gdy jesteśmy w wodzie, każdy dyskomfort fizyczny jest dwa razy bardziej niebezpieczny. Może bowiem prowadzić do zachłyśnięcia lub nawet utonięcia.

Kolacja i od razu kąpiel? Lepiej zmień kolejność

Po kolacji zazwyczaj bierzesz gorący prysznic? To błąd, który może skutkować problemami trawiennymi. Eksperci radzą, by kąpać się przed ostatnim posiłkiem. Dzięki temu wieczorem będziemy czuć się "lekko". Z czego to wynika?

Dlaczego prysznic zaraz po posiłku nie jest wskazany? Zależność pomiędzy tymi dwoma czynnościami wyjaśniła miłośniczka i znawczyni medycyny ajurwedyjskiej Rekha Radhamony. Ekspertka zwróciła uwagę, że podczas gorącej kąpieli nasz organizm się odpręża i przygotowuje się do odpoczynku. Wówczas temperatura ciała spada, a mięśnie się rozluźniają. To znacznie spowalnia proces trawienia i sprawia, że składniki odżywcze gorzej się wchłaniają.

Zdjęcie Aby czuć się dobrze i nie zaburzyć procesu trawienia, najlepiej jest zażyć kąpieli przynajmniej godzinę przed ostatnim posiłkiem / 123RF/PICSEL

Kiedy zatem warto wziąć kąpiel? Aby czuć się dobrze i nie zaburzyć procesu trawienia, najlepiej jest wziąć prysznic przynajmniej godzinę przed ostatnim posiłkiem.

Solidny posiłek i drzemka? Dobrze się zastanów

Po spożyciu solidnego posiłku ogarnia cię senność i masz ochotę na chwile się położyć. To normalne. Tak jak wspomnieliśmy, gdy żołądek trawi, krew dostarczana jest do jelit, by wspomóc ich pracę. To wpływa na osłabienia ukrwienia ośrodkowego układu nerwowego. To właśnie dlatego większość osób po posiłku odczuwa lekkie znużenie.

Czy jednak sen po posiłku jest wskazany? Eksperci stanowczo ostrzegają przed tym z pozoru niegroźnym nawykiem. Jak się okazuje, nawet krótka drzemka po obiedzie może negatywnie wpłynąć nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na zdrowie. Dlaczego?

Zdjęcie Drzemka po jedzeniu? To nienajlepszy pomysł / 123RF/PICSEL

Wszystko przez leżącą pozycję. Gdy stoimy lub siedzimy proces trawienia przebiega sprawniej. Gdy leżymy, treść żołądkowa rozkłada się nierównomiernie, a to znacznie spowalnia trawienie i może doprowadzić do cofania się treści żołądkowej do przełyku.

Osoby, które decydują się na drzemkę po posiłku, często również chrapią. Pełny żołądek naciska bowiem na przeponę. To powoduje dyskomfort i sprzyja wydawaniu niekontrolowanych dźwięków.

Śniadanie popijasz herbatą? Jest wiele innych możliwości

Wiele osób popija posiłki - zwłaszcza śniadania i kolacje - herbatą. Czy to połączenie, które nam sprzyja? Specjaliści ds. żywienia ostrzegają: niektórych popularnych produktów nie warto łączyć ze sobą podczas posiłków. Ich właściwości wpływają na siebie, wzajemnie się eliminując. Jak związki zawarte w herbacie wpływają na przyswajalność mikro- i makroelementów, które dostarczamy organizmowi razem z pokarmem?

Przygotowując posiłek, zazwyczaj staramy się skomponować go tak, by był bogaty w minerały oraz witaminy. Jeśli chcemy, aby te prawidłowo i w pełni się wchłonęły, nie powinniśmy popijać np. kanapek herbatą. Wszystko przez zawarte w niej związki: taniny i fityniany, a przede wszystkim teinę. Znacząco utrudniają one wchłanianie żelaza z pożywienia.

Zdjęcie Wiele osób popija posiłki – zwłaszcza śniadania i kolacje – herbatą. Czy to połączenie, które nam sprzyja? / 123RF/PICSEL

