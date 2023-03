Spis treści: 01 Najpopularniejsza aplikacje wśród młodzieży. Rozrywka? To tutaj

02 TikTok: niekończący się potok filmów

03 Instagram: followersi i story

04 WhatsApp: alternatywa dla SMS-ów

05 Snapchat: zdjęcie, które zniknie po kilku sekundach

06 BeReal: cała prawda wyjdzie na jaw

07 Aplikacje edukacyjne. Te platformy święcą triumfy wśród młodzieży

08 Bryk.pl: ułatwianie szkolnej codzienności

09 Quizlet: powtórz słówka i gramatykę

10 Duolingo: ćwicz język na telefonie

11 Knowunity: łatwiejsze życie szkolne

12 YouTube: rozrywka i nauka

Najpopularniejsza aplikacje wśród młodzieży. Rozrywka? To tutaj

Według Raport Digital 2023 Poland prawie 90 proc. Polaków codziennie wchodzi do internetu, a 67 proc. z nas korzysta z mediów społecznościowych. W sieci spędzamy niemal 7 godzin dziennie. Ten trend utrzymuje się również wśród najmłodszych. Z jakich aplikacji korzysta dzisiejsza młodzież? Internet pozwala im zarówno na rozrywkę, jak i codzienną porcję niezbędnej wiedzy.

Amerykańskie centrum badawcze Pew Research Center opublikowało w 2022 roku raport dotyczący korzystania z mediów społecznościowych przez amerykańskich nastolatków w wieku od 13 do 17 lat. Wnioski mogą zaskoczyć. Analiza lat 2015-2022 jasno pokazuje zmiany trendów, które dotyczą najpopularniejszych aplikacji, używanych przez młodzież. Sercami nastolatków zawładnął bowiem zupełnie nowy gracz na rynku. Facebook jest dziś już niemal przeżytkiem. Prawdziwe triumfy święci obecne TikTok.

TikTok: niekończący się potok filmów

TikTok, zgodnie z badaniami Pew Research Center, jest jedną z najpopularniejszych platform wykorzystywanych przez amerykańskich nastolatków. Nie inaczej wygląda to w Polsce. Z pewnością trudno będzie znaleźć młodą osobę, w telefonie której nie widnieje ta aplikacja.

TikTok zyskał ogromną popularność wśród młodzieży już w październiku 2020 roku, kiedy przekroczył 2 miliardy pobrań mobilnych na całym świecie. Jak działa? Użytkownicy TikToka mogą bez końca przesuwać w zapętleniu filmy, konsumując tym samym kilkudziesięciosekundowe materiały taneczne, komediowe czy poradnikowe. Często jako podkład do wideo służą popularne piosenki lub fragmenty czyichś wypowiedzi. Włączając TikToka zostajemy więc wręcz wrzuceni w niekończący się potok filmów, których dziennie na platformę trafia przeszło miliard.

Zdjęcie Według Raport Digital 2023 Poland prawie 90 proc. Polaków codziennie wchodzi do internetu, a 67 proc. z nas korzysta z mediów społecznościowych / 123rf / 123RF/PICSEL

Instagram: followersi i story

Popularność Instagrama nie maleje. To kolejna z aplikacji, z której korzystają młodzi ludzie. Użytkownicy w każdej chwili mogą w niej wysyłać prywatne wiadomości, udostępniać filmy, zdjęcia i historie. Aplikacja daje możliwość śledzenia prywatnych profili, a także obserwowania ulubionych celebrytów i gwiazd.

WhatsApp: alternatywa dla SMS-ów

Klasyczne wysyłanie SMS-ów już dawno odeszło do lamusa. Mniej popularna jest już nawet komunikacja za pomocą Messangera. Dziś ze znajomymi pisze się przede wszystkim na WhatsAppie. To kolejna niezwykle popularna aplikacja wśród młodzieży. Aby z niej korzystać wystarczy jedynie dostęp do sieci.

Snapchat: zdjęcie, które zniknie po kilku sekundach

Snapchat jest prawdziwym faworytem wielu nastolatków. Aplikacja umożliwia publikowanie zdjęć oraz filmów w dowolnym momencie. Dla niektórych prawdziwą zaletą jest fakt, iż wysłane zdjęcie znika po kilku sekundach, a odbiorca nie ma możliwości zobaczyć go ponownie. Co więcej, użytkownicy mogą korzystać z zabawnych filtrów i efektów, a do stworzonych przez siebie materiałów dodać tekst. Z aplikacji korzystają głównie osoby w wieku 12-24 lat.

Zdjęcie Instagram i Snapchat daje możliwość dzielenia się każdą chwilą z życia / 123RF/PICSEL

BeReal: cała prawda wyjdzie na jaw

BeReal jest prawdziwą nowością, która dopiero wdziera się na telefony polskich nastolatków. Aplikacja opiera się na iście "antyinstagramowym" trendzie. Jej głównym założeniem jest fakt, aby pokazać to, co prawdziwe, nie bazując na pozornie idealnym, wykreowanym na potrzeby mediów społecznościowych życiu.

Użytkownicy platformy raz dziennie otrzymują powiadomienie, które głosi: "Its’s time to be real". To czas, aby przesłać, w zależności od ustawień, swoim znajomym lub szerokiemu gronowi użytkowników, zdjęcie ukazujące prawdziwe oblicze. Trudno cokolwiek ukryć - aplikacja wykorzystuje bowiem zarówno przedni, jak i tylni aparat. Na wykonanie zdjęcia mamy dwie minuty od otrzymania powiadomienia. Nie ma w niej filtrów upiększających - innym pokazujemy więc samą prawdę.

Aplikacje edukacyjne. Te platformy święcą triumfy wśród młodzieży

Co ważne, młodzież szuka w sieci również sposobów na rozwinięcie swoich zainteresowań lub łatwiejsze przyswojenie niezbędnej w szkole wiedzy. W swoich telefonach coraz częściej instalują aplikacje, które mocno im w tym pomagają. Porad szukają również w sieci.

Bryk.pl: ułatwianie szkolnej codzienności

Bryk.pl jest społecznościowym serwisem edukacyjnym, którego misją jest ułatwianie uczniom szkolnej codzienności. Korzystają z niego uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, ale również studenci. To niekończąca się baza przygotowanych przez nauczycieli streszczeń najważniejszych lektur, wskazówek dotyczących pisania esejów czy reklam oraz kompendium wiedzy na tematy, które frapują uczniów.

Quizlet: powtórz słówka i gramatykę

Quizlet jest bezpłatnym narzędziem dla uczniów, studentów i nauczycieli, który oferuje zestawy ćwiczeń oparte na fiszkach stworzonych przez użytkowników na całym świecie. Aplikacja wykorzystywana jest nie tylko do nauki języków, ale również chemii, historii czy matematyki. Można korzystać z niej zarówno na smartfonie, jak i tablecie czy komputerze.

Materiały można ćwiczyć na kilka sposobów. "Flashcards" to fiszki z dźwiękiem, moduł "learn" pozwala tłumaczyć słowa, "speller" jest pisaniem ze słuchu, dyktandem, "test" to różnego typu zadania: tłumaczenia, dobieranie w pary, prawda/fałsz, "scatter" polega na nasunięciu na siebie pasujących par, a "gravity" to gra do ćwiczenia słówek, która polega na szybkim wpisywaniu znaczenia wyświetlanych wyrazów.

Zdjęcie Młodzież szuka w sieci również sposobów na rozwinięcie swoich zainteresowań lub łatwiejsze przyswojenie niezbędnej w szkole wiedzy / 123RF/PICSEL

Duolingo: ćwicz język na telefonie

Duolingo to aplikacja do nauki języków, która powstała w 2012 roku. Na lekcje w zdecydowanej większości składają się tam zadania, które polegają na tłumaczeniu z jednego języka na drugi. Zdarzają się również ćwiczenia z pisania ze słuchu i wymowy. Niejednokrotnie należy dopasować obrazek do słowa lub połączyć słówka w pary. Największą zaletą aplikacji jest fakt, iż języków można uczyć się z każdego miejsca, wystarczy jedynie mieć przy sobie smartfon.

Knowunity: łatwiejsze życie szkolne

Knowunity jest interaktywną platformą dla uczniów, którzy mogą wymieniać się notatkami i pomagać sobie wzajemnie w zadaniach. To bezpłatna aplikacja, z której korzystać mogą zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i ponadgimnazjalnych. Każdego dnia trafiają na nią tysiące nowych treści.

YouTube: rozrywka i nauka

YouTube jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej używanych aplikacji wśród nastolatków. Ci mogą znaleźć tam niekończącą się ilość treści - od ulubionej muzyki i filmów, przez transmisje gier wideo, aż po wiadomości ze świata i samouczki. Młodzież coraz częściej korzysta z tej platformy w celach edukacyjnych. Znajdują tam bowiem wiele treści, które pomagają im w powtórkach szkolnego materiału.